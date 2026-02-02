快訊

中職／西田明央想成真正意義上的兄弟 秀中文「界外球小心安全」

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
西田明央加入中信兄弟隊擔任一軍打擊教練。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊季外延攬兩位超年輕日籍打擊教練，33歲的西田明央今天在開訓儀式上秀中文，一開口就是讓全場爆笑的「界外球請小心安全」，他表示，加入兄弟後希望可以盡快融入團隊，不管與選手、教練，成為真正意義上的兄弟。

西田明央自2013年起效力日本職棒養樂多隊，主要擔任捕手及一壘手，累積超過10年的日職一軍經驗，2024年離開養樂多後，西田明央走訪日本各層級棒球體系，投入基層棒球教學與經驗傳承。兄弟球團看重其兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊緊密合作，新球季將專職擔任打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略執行力。

西田透露，一開始收到平野邀約時，就有要來的念頭，後來平野回到日本後雙方也有約見面，再次確認這件事情，「我有上網找了影片，看到平野和選手的互動，平野很熱情，選手也是一樣，在這樣的環境之下，我應該可以發揮自己的能力。」抵達屏東加入春訓後，他也親眼見證平野與子弟兵的互動，「果然和選手關係很好！」

西田在開訓儀式上的自我介紹相當逗趣，他說：「很榮幸加入一支有歷史淵源的球隊，我特地學了一句中文。」下一秒卻是說出「界外球請小心安全」，引起全場爆笑。

西田表示，這是大概15年前山田哲人來台灣打冬季聯盟時聽到的，「聽到他一直在講，所以就學起來了。」

棒球 養樂多 中信兄弟

中職／兄弟安靜的休賽季因要「學習」 教練團補強尚未結束

中職／兄弟今年爭大巨蛋有苦戰 領隊坦言只能在平日場努力

中職／銀次、岡島豪郎指導猿隊春訓 鄭兆行、王溢正赴日研習

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

日本職棒軟銀鷹隊春訓開訓第2天，台灣投手徐若熙首次進入牛棚練投，和捕手谷川原健太搭檔投了47球，主要以速球、曲球、滑球為...

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊

中職／若鄭浩均vs.大谷該拿出何種態度？平野惠一：沒辦法給建議

世界棒球經典賽將在3月開打，中信兄弟陣中有4人在集訓名單，總教練平野惠一談最大期許，希望他們成為中華隊戰力，但也有一顆父...

中職／兄弟6+1位「打教海」平野惠一看台美日韓全餐認為是好事

中信兄弟隊去年以全年第一、下半季冠軍之姿爭冠失利，總冠軍賽不敵樂天桃猿隊，今年尋求捲土重來，教練團配置上朝更加專業化調整...

中職／認同平野惠一棒球理念 後藤駿太無縫接軌選手轉職教練

後藤駿太以32歲之齡結束日職選手生涯，下一站馬上來到中信兄弟隊擔任打擊教練，他坦言收到邀約時並非馬上決定，自己也是煩惱了...

中職／西田明央想成真正意義上的兄弟 秀中文「界外球小心安全」

