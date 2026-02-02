中職／西田明央想成真正意義上的兄弟 秀中文「界外球小心安全」

中信兄弟隊季外延攬兩位超年輕日籍打擊教練，33歲的西田明央今天在開訓儀式上秀中文，一開口就是讓全場爆笑的「界外球請小心安全」，他表示，加入兄弟後希望可以盡快融入團隊，不管與選手、教練，成為真正意義上的兄弟。

西田明央自2013年起效力日本職棒養樂多隊，主要擔任捕手及一壘手，累積超過10年的日職一軍經驗，2024年離開養樂多後，西田明央走訪日本各層級棒球體系，投入基層棒球教學與經驗傳承。兄弟球團看重其兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊緊密合作，新球季將專職擔任打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略執行力。

西田透露，一開始收到平野邀約時，就有要來的念頭，後來平野回到日本後雙方也有約見面，再次確認這件事情，「我有上網找了影片，看到平野和選手的互動，平野很熱情，選手也是一樣，在這樣的環境之下，我應該可以發揮自己的能力。」抵達屏東加入春訓後，他也親眼見證平野與子弟兵的互動，「果然和選手關係很好！」

西田在開訓儀式上的自我介紹相當逗趣，他說：「很榮幸加入一支有歷史淵源的球隊，我特地學了一句中文。」下一秒卻是說出「界外球請小心安全」，引起全場爆笑。

西田表示，這是大概15年前山田哲人來台灣打冬季聯盟時聽到的，「聽到他一直在講，所以就學起來了。」