中職／兄弟安靜的休賽季因要「學習」 教練團補強尚未結束

中信兄弟隊今天在屏東中信園區舉辦開訓儀式，被球迷形容比較安靜的休賽季有原因，領隊劉志威表示，今年重點是「學習」這件事，「我們要學習，所以是比較安靜的環境。」有較多補強動作的教練團隊，後續還有尚未曝光的補強，將再有其他投手教練加入。

劉志威在開訓儀式上向全隊表示，過去兩年都拿下全年第一，是不容易的事，要有好的基礎才有這樣的成績，但去年沒拿到總冠軍，就代表還不夠，還是要持續進步，「努力把自己練好，但有沒有好的資訊也是很重要的事。」

今年著重在希望選手有新的想法，吸收轉化成為自己的東西，劉志威說：「學習這件事是我們這個休賽季的重點，很多球迷和媒體說，中信兄弟今年休賽季比較安靜，這是因為我們要學習，所以是比較安靜的環境，請大家體諒。」他強調，兄弟過去10年不斷取得總冠軍賽門票、維持競爭力，但仍要持續讓團隊更好，「不怕失敗，怕的是自滿、停滯前進。」

劉志威透露，後續仍有教練團補強，除了大都會體系的捕手教練，也會其他正式投手教練，本土、外籍評估人選都有；至於洋將規劃，雖然目前已有5人，但考量勝騎士、德保拉狀況，仍有持續觀察備案。

至於談薪進度，劉志威表示目前已達95、96%，畢竟因為年度第一，整體仍呈漲幅，但確實沒有拿到總冠軍時那麼高，也會有新增的複數年合約，他透露是快要取得自由球員的選手。