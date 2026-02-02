中職／兄弟今年爭大巨蛋有苦戰 領隊坦言只能在平日場努力

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
中信兄弟隊過去兩年「攻蛋」票房大豐收。本報資料照片
中信兄弟隊今年爭取台北大巨蛋場次，面臨假日場次減少的狀況，目前只能在平日場次上努力，領隊劉志威不諱言今年狀況確實比較艱難。

兄弟作為中職頭號人氣球隊，近兩年「攻蛋」都創造極大效益，2024年季前公布8場主場，後因周思齊引退賽追加2場，合計10場；去年季前公布13場，後來在釋出檔期再拿到2場，合計15場，兩年25場大巨蛋主場賽事共締造9場3萬人以上的比賽，包括4場滿場4萬人。

根據目前釋出的季票訊息，兄弟今年在洲際棒球場預計47場，加上嘉義市棒球場2場比賽，台北大巨蛋場次落在11場。

劉志威坦言，今年場次比過往少，希望爭取更多，「各隊都一樣，都想要大巨蛋場次至少跟去年一樣，但最後結果和去年比…（較少），今年平日場次增加、假日變少。」他表示，大巨蛋場次等到聯盟正式宣布以後，可以再來好好討論，「大巨蛋不是我們可以控制的。」

他指出，大巨蛋這兩年對職棒產業整體升級，讓球團經營運動娛樂化經營有了開端，「我相信接下來各球隊也會努力把這個職棒產值法在大巨蛋提升，這個提升過程中，運動娛樂化，運動還是核心，娛樂只是媒介。專業的提升才是重點，再包裝娛樂才會有效果，產值有拉上來，這是很好開端，怎麼讓繼續產值提升，是接下來的挑戰。」

今年大巨蛋的場次安排，先由聯盟統一分配每隊各兩檔假日（周五到周日）檔期，據悉兄弟在5月下旬、9月中旬各拿到一檔，也會再安排平日場次。

中信兄弟前兩年台北大巨蛋主場票房

年份 場次 總票房 平均票房

2024 10場 26萬8319人 2萬6832人

2025 15場 35萬8815人 2萬3921人

中信兄弟 棒球 周思齊

