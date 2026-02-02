日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

日本職棒軟銀鷹隊春訓開訓第2天，台灣投手徐若熙首次進入牛棚練投，和捕手谷川原健太搭檔投了47球，主要以速球、曲球、滑球為主，成為教練團和大批媒體關注焦點。

軟銀球團首席棒球營運長城島健司、一軍監督小久保裕紀、教練倉野信次在場觀察徐若熙投球，日本媒體「日刊體育」指出，徐若熙被譽為「台灣王牌」，並入選世界棒球經典賽中華隊國手，球團高層齊聚牛棚，觀看這位球速高達158公里的右投練投，足以證明他備受關注。

日刊體育特別提到，谷川原健太長相酷似徐若熙，也成為焦點，而在徐若熙練投過程中，也有裁判加入，檢查他的好球帶。

資深球評五十嵐亮太稱讚徐若熙投球姿勢平衡，他說：「徐若熙很放鬆、姿勢也很好，重心穩穩放在左腳，我覺得他的出手點也很棒。」

五十嵐亮太認為，徐若熙有效掌控投球時機和姿勢，能做出非常靈活、細微的動作，是一位非常優秀的投手。