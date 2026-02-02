快訊

華航贊助Team Taiwan包機　陪伴台灣選手前進日本WBC世界棒球經典賽

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航宣布贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽。記者黃仲明／攝影
華航宣布贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽。記者黃仲明／攝影

中華航空今天宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本參加2026世界棒球經典賽（WBC, World Baseball Classic）華航提供安全可靠的服務，讓選手們以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台。

華航表示，棒球是台灣最具代表性的運動之一，也是凝聚全民感動的重要力量，華航此次贊助包機，除了讓球員重溫世界棒球12強賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂，華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為WBC備戰，此行將由華航把全台灣的加油聲化作旅程中舒適的飛行體驗，陪伴Team Taiwan以最高士氣迎戰世界強隊。

為了讓全台球迷更貼近本次經典賽事，華航特別打造Team Taiwan應援專屬網站https://teamtaiwan.china-airlines.com，同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠，精選航線台北－東京成田只要9,492元起、台北－大阪9,660元起，以上均為新台幣未稅價。2月24日開始，也將透過趣味集氣的粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，開啟專屬應援之旅為中華隊喝采。

華航指出，為迎接即將開打的世界棒球經典賽，華航也加入「冠軍之路」紀錄片企業包場活動，重溫Team Taiwan在世界棒球12強賽中奪冠的熱血時刻，透過紀錄片再次感受球員的拚搏精神與團隊力量，象徵華航以實際行動為國家隊暖身加油，展現企業對運動產業的支持。華航將持續與全民並肩，期待Team Taiwan再度締造耀眼佳績，為台灣留下最振奮人心的篇章。

中華航空宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽。圖／華航提供
中華航空宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽。圖／華航提供

世界棒球12強 經典賽 中華隊

相關新聞

日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

日本職棒軟銀鷹隊春訓開訓第2天，台灣投手徐若熙首次進入牛棚練投，和捕手谷川原健太搭檔投了47球，主要以速球、曲球、滑球為...

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊

華航贊助Team Taiwan包機　陪伴台灣選手前進日本WBC世界棒球經典賽

中華航空今天宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本參加2026世界...

中職／銀次、岡島豪郎指導猿隊春訓 鄭兆行、王溢正赴日研習

樂天桃猿隊今天宣布和日本職棒樂天金鷲隊展開春訓交流，深化跨國棒球合作，銀次、岡島豪郎將以大使身分參加在桃園的春訓。

中職／深化樂天金鷲交流 桃猿朱承洋、陳柏豪等人赴日研習

中職樂天桃猿今天發布新聞稿表示，為深化與日職樂天金鷲交流，將送投手朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊及教練團共11人赴久米島...

日職／春訓見大批球迷更投入 徐若熙明天首度牛棚練投

日職軟銀隊今天（1日）在宮崎展開春訓，今年從中職轉戰日職的台灣投手徐若熙披上18號球衣參與訓練，不僅受到日本媒體關注，現...

