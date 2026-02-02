華航贊助Team Taiwan包機　陪伴台灣選手前進日本WBC世界棒球經典賽

中華航空今天宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本參加2026世界棒球經典賽（WBC, World Baseball Classic）華航提供安全可靠的服務，讓選手們以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台。

華航表示，棒球是台灣最具代表性的運動之一，也是凝聚全民感動的重要力量，華航此次贊助包機，除了讓球員重溫世界棒球12強賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂，華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為WBC備戰，此行將由華航把全台灣的加油聲化作旅程中舒適的飛行體驗，陪伴Team Taiwan以最高士氣迎戰世界強隊。

為了讓全台球迷更貼近本次經典賽事，華航特別打造Team Taiwan應援專屬網站https://teamtaiwan.china-airlines.com，同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠，精選航線台北－東京成田只要9,492元起、台北－大阪9,660元起，以上均為新台幣未稅價。2月24日開始，也將透過趣味集氣的粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，開啟專屬應援之旅為中華隊喝采。