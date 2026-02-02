中職／深化樂天金鷲交流 桃猿朱承洋、陳柏豪等人赴日研習

中職樂天桃猿今天發布新聞稿表示，為深化與日職樂天金鷲交流，將送投手朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊及教練團共11人赴久米島參與金鷲隊春訓交流與研習。

桃猿隊在1月31日開訓儀式就宣布將深化與日職樂天金鷲展開雙向交流計畫。今天發布新聞稿表示，此次交流不僅象徵雙方合作關係的持續深化，也為教練與球員提供跨國學習與成長的寶貴機會。

日本樂天金鷲隊大使銀次與岡島豪郎，將於4日至6日參加樂天桃猿隊在桃園的春訓，進行為期3天的指導交流，分享日本職棒的訓練經驗及比賽策略，協助球員提升技術與比賽應變能力。

樂天桃猿隊也將派出二軍總教練鄭兆行、投手教練王溢正、體能教練洪全億，投手朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊以及情蒐分析師共11人，於7日至11日前往日本，參與樂天金鷲隊的春訓交流與研習。

此次春訓交流是雙方合作體系中的重要一環，透過系統化的人才交流與資源共享，雙方得以整合訓練體系與專業經驗，強化球隊發展與整體競爭力；未來也將持續推動更多交流與合作計畫，深化樂天集團旗下球隊之間的緊密連結。