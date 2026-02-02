快訊

中職／銀次、岡島豪郎指導猿隊春訓 鄭兆行、王溢正赴日研習

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天隊退役名將銀次(左)和岡島豪郎。圖／樂天桃猿隊提供
樂天隊退役名將銀次(左)和岡島豪郎。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布和日本職棒樂天金鷲隊展開春訓交流，深化跨國棒球合作，銀次、岡島豪郎將以大使身分參加在桃園的春訓。

猿隊公布相關訊息如下：

「為深化樂天集團旗下職業棒球隊之間的人才交流，日本職棒樂天金鷲隊與台灣職棒樂天桃猿隊於2026年春訓期間展開雙向交流計畫。此次交流不僅象徵雙方合作關係的持續深化，也為教練與選手提供跨國學習與成長的寶貴機會。

日本樂天金鷲隊銀次大使與岡島豪郎大使，將於2月4日至2月6日參加樂天桃猿隊在桃園的春訓，進行為期三天的指導交流，分享日本職棒的訓練經驗及比賽策略，協助球員提升技術與比賽應變能力。

同時，樂天桃猿隊也將派出二軍總教練鄭兆行、投手教練王溢正、體能教練洪全億，投手朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊以及情蒐分析師共11人，於2月7日至2月11日前往日本，參與樂天金鷲隊的春訓交流與研習。

此次春訓交流是雙方合作體系中的重要一環，透過系統化的人才交流與資源共享，雙方得以整合訓練體系與專業經驗，強化球隊發展與整體競爭力；未來也將持續推動更多交流與合作計畫，深化樂天集團旗下球隊之間的緊密連結。」

日職樂天隊退役名將岡島豪郎。圖／樂天桃猿隊提供
日職樂天隊退役名將岡島豪郎。圖／樂天桃猿隊提供

日職樂天隊退役名將銀次。圖／樂天桃猿隊提供
日職樂天隊退役名將銀次。圖／樂天桃猿隊提供

樂天金鷲 樂天桃猿 日本職棒

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

中國城市棒球聯賽（CPB）的福州海俠隊在上個月10日宣布「前旅美強投」曹錦輝重磅加盟，原預定13日要登板先發卻臨陣取消。直到前幾天的外卡驟死戰，曹錦輝都沒能迎來初登板，球隊最終也2：4遭到上海正大龍隊

中職／銀次、岡島豪郎指導猿隊春訓 鄭兆行、王溢正赴日研習

樂天桃猿隊今天宣布和日本職棒樂天金鷲隊展開春訓交流，深化跨國棒球合作，銀次、岡島豪郎將以大使身分參加在桃園的春訓。

日職／春訓見大批球迷更投入 徐若熙明天首度牛棚練投

日職軟銀隊今天（1日）在宮崎展開春訓，今年從中職轉戰日職的台灣投手徐若熙披上18號球衣參與訓練，不僅受到日本媒體關注，現...

中職／導入美式、科學化的訓練 中信兄弟新聘美籍打教歐文揚

中信兄弟新球季持續進行教練團補強，今天（1日）公布，聘請美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）擔任二軍打擊策略教練，...

中職／悍將雙「戈」報到 威戈神、愛力戈投入春訓備戰

富邦悍將隊今天兩位洋投抵台，威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）報到，準備投入春訓備...

中職／平野惠一談日台棒球文化異同 與片山和之交換意見

中職中信兄弟總教練平野惠一今天應日本台灣交流協會台北事務所邀請，對台灣學生和民眾進行專題講座，分享成為職棒選手的契機和日...

