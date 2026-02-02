聽新聞
0:00 / 0:00
中職／銀次、岡島豪郎指導猿隊春訓 鄭兆行、王溢正赴日研習
樂天桃猿隊今天宣布和日本職棒樂天金鷲隊展開春訓交流，深化跨國棒球合作，銀次、岡島豪郎將以大使身分參加在桃園的春訓。
猿隊公布相關訊息如下：
「為深化樂天集團旗下職業棒球隊之間的人才交流，日本職棒樂天金鷲隊與台灣職棒樂天桃猿隊於2026年春訓期間展開雙向交流計畫。此次交流不僅象徵雙方合作關係的持續深化，也為教練與選手提供跨國學習與成長的寶貴機會。
日本樂天金鷲隊銀次大使與岡島豪郎大使，將於2月4日至2月6日參加樂天桃猿隊在桃園的春訓，進行為期三天的指導交流，分享日本職棒的訓練經驗及比賽策略，協助球員提升技術與比賽應變能力。
同時，樂天桃猿隊也將派出二軍總教練鄭兆行、投手教練王溢正、體能教練洪全億，投手朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊以及情蒐分析師共11人，於2月7日至2月11日前往日本，參與樂天金鷲隊的春訓交流與研習。
此次春訓交流是雙方合作體系中的重要一環，透過系統化的人才交流與資源共享，雙方得以整合訓練體系與專業經驗，強化球隊發展與整體競爭力；未來也將持續推動更多交流與合作計畫，深化樂天集團旗下球隊之間的緊密連結。」
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言