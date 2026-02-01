TPBL／頂住海神反撲 夢想家3分差守護主場

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家洋將班提爾攻下全場最高23分。圖／夢想家提供
福爾摩沙夢想家今天差點花光最多15分領先，第四節尾聲被高雄全家海神追到1分差，所幸海神最後一波追平比分的機會失誤收場，讓夢想家驚險以96：93守下主場勝利。

夢想家上半場取得59：46領先，但第四節遇亂流，單節只有15分進帳，讓海神追到一球差，不過關鍵時刻本土後衛蔣淯安和洋將班提爾聯手4罰中3，布依德再完成重要抄截，讓夢想家頂住海神反撲。

夢想家總教練簡浩表示，雖然今天還是出現 20 次失誤，但看到球員在比賽後段更凝聚，「關鍵時刻我們有把『下一顆球』做好。」蔣淯安也說：「後段比較混亂的時候，我自己也出現幾次失誤。每一場都有做得好的地方，也有需要修正的部分，我們會從中學習，我覺得這是最重要的地方。」

蔣淯安今天攻下14分、8助攻是夢想家本土最佳，班提爾23分、7籃板，高柏鎧18分、12籃板，布依德也有18分、12籃板演出；海神以于煥亞22分和平生涯最佳10助攻最亮眼，洋將奧迪傑21分。

于煥亞今天臨時擔任主控，首節就送出5助攻的他透露，因隊友陳懷安臨時請喪假，昨晚才知道要打先發控球，「身為球員就是隨時準備好，其實沒有很滿意自己的表現，失誤過多，串聯隊友是我的責任。得 分並非重點，需要先檢討自己有無執行教練任務，檢討自己的失誤次數。」

