日職／春訓見大批球迷更投入 徐若熙明天首度牛棚練投

日職軟銀隊今天（1日）在宮崎展開春訓，今年從中職轉戰日職的台灣投手徐若熙披上18號球衣參與訓練，不僅受到日本媒體關注，現場眾多的球迷也熱情歡迎他，徐若熙露出他的招牌笑容來回應。

徐若熙以強投之姿加盟日職軟銀隊，29日在福岡出席完加盟記者會，之後隨球隊前往宮崎迎接春訓，今天是他首度參與軟銀隊的練習。根據日本媒體報導指出，他今天進行傳接球和跑步等訓練，也主動和球迷互動，還有球迷拿著印有他名字的球衣請他簽名。

日職春訓期間開放球迷到場，各隊的訓練都吸引眾多球迷前往觀看，也有和選手近距離互動的機會，這和台灣春訓的狀況較不同，徐若熙就向日本媒體表示，在台灣不會有那麼多球迷進場，被球迷關注，真的會更投入。

明天春訓第2天，徐若熙預計就會進牛棚，進行他赴日後首次練投，他透露，天氣很好，自己的身體狀況也非常好。