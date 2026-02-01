快訊

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

北台灣2縣市發大雨特報！恐一路下到明天清晨

美伊談判才傳有進展 伊朗開嗆歐洲：歐盟全部軍隊列恐怖組織

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／導入美式、科學化的訓練 中信兄弟新聘美籍打教歐文揚

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟新聘美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）。圖／中信兄弟提供
中信兄弟新聘美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）。圖／中信兄弟提供

中信兄弟新球季持續進行教練團補強，今天（1日）公布，聘請美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）擔任二軍打擊策略教練，球團期盼能借重他在生物力學與數據分析上的專業，為中信兄弟農場體系注入美式、科學化的訓練新思維。他已在今天抵台，預計明天投入球隊春訓執教。

歐文揚出身於美國職棒大聯盟知名棒球世家，父親為前大聯盟全明星球員Dmitri Young，叔叔是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，而歐文揚球員生涯期間曾效力於MLB Draft League的Mahoning Valley Scrappers等隊伍，並在父親麾下征戰。

歐文揚在年僅20多歲時就轉換跑道投入教練工作。2025年初加入Driveline棒球科學訓練體系，期間專研生物力學、運動機能學與解剖學，並擅長運用高科技儀器分析揮棒軌跡、擊球初速等關鍵數據，能以選手易於理解的方式，傳達現代打擊機制的核心概念。

除深厚的理論基礎外，歐文揚也展現實戰執教能力，2025年球季中期接任Colorado Springs Sky Sox打擊教練後，在94場比賽中，整合來自美國頂級大學聯盟（Power 4）及前小聯盟體系的潛力選手，打造出OPS高達.859的強勢打線，繳出令聯盟驚豔的成績單。

此外，歐文揚過去也曾為超過70位選手量身打造高效能打擊訓練計畫，服務對象涵蓋大聯盟球星至基層青年選手。其強調「數據驅動」與「揮棒機制優化」的訓練系統，未來將成為中信兄弟二軍養成體系的重要拼圖。

球團期待歐文揚加入後，能透過科學化數據分析，協助選手修正攻擊策略，在提升長打產量的同時，兼顧戰術執行與跑壘速度，打造兼具「破壞力」與「機動性」的團隊打線。

大聯盟 中信兄弟 Young

延伸閱讀

中職／悍將雙「戈」報到 威戈神、愛力戈投入春訓備戰

中職／平野惠一談日台棒球文化異同 與片山和之交換意見

中職／2悍將抽中富邦尾牙頭獎10萬元 大董勉勵一路旺到總冠軍

路跑賽化身棒球嘉年華 「Run with the Brothers」近2千球迷同樂 

相關新聞

中職／悍將雙「戈」報到 威戈神、愛力戈投入春訓備戰

富邦悍將隊今天兩位洋投抵台，威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）報到，準備投入春訓備...

中職／導入美式、科學化的訓練 中信兄弟新聘美籍打教歐文揚

中信兄弟新球季持續進行教練團補強，今天（1日）公布，聘請美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）擔任二軍打擊策略教練，...

中職／平野惠一談日台棒球文化異同 與片山和之交換意見

中職中信兄弟總教練平野惠一今天應日本台灣交流協會台北事務所邀請，對台灣學生和民眾進行專題講座，分享成為職棒選手的契機和日...

中職／2悍將抽中富邦尾牙頭獎10萬元 大董勉勵一路旺到總冠軍

富邦悍將隊今天參與富邦集團謝年會高雄場，去年林哲瑄幸運抽中頭獎，今年悍將好運加倍，潘奕誠、張育豪一投一打由大董蔡明忠抽出...

路跑賽化身棒球嘉年華 「Run with the Brothers」近2千球迷同樂 

2026年開春最熱血的路跑活動「Run with the Brothers」 今天下午在台北市大佳河濱公園隆重登場，吸引...

日職／佐藤輝明簽1年約最高5億日圓 挑戰大聯盟繼續協商

趕在2月1日春訓開始前，阪神隊26歲主砲佐藤輝明與球團完成談薪，簽下1年約，根據日本媒體報導，年薪加上激勵獎金的總額推定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。