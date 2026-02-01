中職／導入美式、科學化的訓練 中信兄弟新聘美籍打教歐文揚

中信兄弟新球季持續進行教練團補強，今天（1日）公布，聘請美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）擔任二軍打擊策略教練，球團期盼能借重他在生物力學與數據分析上的專業，為中信兄弟農場體系注入美式、科學化的訓練新思維。他已在今天抵台，預計明天投入球隊春訓執教。

歐文揚出身於美國職棒大聯盟知名棒球世家，父親為前大聯盟全明星球員Dmitri Young，叔叔是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，而歐文揚球員生涯期間曾效力於MLB Draft League的Mahoning Valley Scrappers等隊伍，並在父親麾下征戰。

歐文揚在年僅20多歲時就轉換跑道投入教練工作。2025年初加入Driveline棒球科學訓練體系，期間專研生物力學、運動機能學與解剖學，並擅長運用高科技儀器分析揮棒軌跡、擊球初速等關鍵數據，能以選手易於理解的方式，傳達現代打擊機制的核心概念。

除深厚的理論基礎外，歐文揚也展現實戰執教能力，2025年球季中期接任Colorado Springs Sky Sox打擊教練後，在94場比賽中，整合來自美國頂級大學聯盟（Power 4）及前小聯盟體系的潛力選手，打造出OPS高達.859的強勢打線，繳出令聯盟驚豔的成績單。

此外，歐文揚過去也曾為超過70位選手量身打造高效能打擊訓練計畫，服務對象涵蓋大聯盟球星至基層青年選手。其強調「數據驅動」與「揮棒機制優化」的訓練系統，未來將成為中信兄弟二軍養成體系的重要拼圖。

球團期待歐文揚加入後，能透過科學化數據分析，協助選手修正攻擊策略，在提升長打產量的同時，兼顧戰術執行與跑壘速度，打造兼具「破壞力」與「機動性」的團隊打線。