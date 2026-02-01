中職／悍將雙「戈」報到 威戈神、愛力戈投入春訓備戰

富邦悍將隊今天兩位洋投抵台，威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）報到，準備投入春訓備戰，兩人都是今年首度來到台灣戰場。

悍將備戰今年賽季，續約魔力藍、鈴木駿輔，新簽洋投愛力戈、威戈神、洋砲邦力多，以及育成洋投阿部雄大。阿部、鈴木已經投入春訓，第二批則有威戈神、愛力戈在今天抵台，魔力藍、邦力多也將在近日來台，2月4日開訓儀式上有望全數洋將到位。

來自美國的威戈神擁有9年美職體系資歷，並曾在2017到19年連續3年升上大聯盟出賽，去年在3A投球局數聯盟第一、防禦率排名全聯盟第二，也曾在日本、南韓職棒打拚，擁有豐富亞洲經驗，他在2021年就曾差點披上樂天桃猿隊戰袍，最終因故無法來台，今年將在悍將展開中職生涯。

富邦悍將隊洋投威戈神（Aaron Wilkerson）抵台。圖／富邦悍將隊提供

委內瑞拉籍的愛力戈則在墨西哥聯盟有優異表現，去年在洋基隊3A擔任先發，同樣有整季完整輪值的表現，三振能力更是他優異的武器。

由於委內瑞拉政局動盪，簽證取得是否順利引起關注，副領隊林威助日前受訪被問到此事，回應「目前還算順利」，而愛力戈已在今天抵台。