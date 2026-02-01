快訊

經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長開嗆美國是多想拿金牌

曹雅雯暴瘦到認不出！素顏露面「瘦到兩頰凹陷」嚇壞粉絲

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將雙「戈」報到 威戈神、愛力戈投入春訓備戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投愛力戈（Erick Leal）抵台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投愛力戈（Erick Leal）抵台。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天兩位洋投抵台，威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）報到，準備投入春訓備戰，兩人都是今年首度來到台灣戰場。

悍將備戰今年賽季，續約魔力藍、鈴木駿輔，新簽洋投愛力戈、威戈神、洋砲邦力多，以及育成洋投阿部雄大。阿部、鈴木已經投入春訓，第二批則有威戈神、愛力戈在今天抵台，魔力藍、邦力多也將在近日來台，2月4日開訓儀式上有望全數洋將到位。

來自美國的威戈神擁有9年美職體系資歷，並曾在2017到19年連續3年升上大聯盟出賽，去年在3A投球局數聯盟第一、防禦率排名全聯盟第二，也曾在日本、南韓職棒打拚，擁有豐富亞洲經驗，他在2021年就曾差點披上樂天桃猿隊戰袍，最終因故無法來台，今年將在悍將展開中職生涯。

富邦悍將隊洋投威戈神（Aaron Wilkerson）抵台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投威戈神（Aaron Wilkerson）抵台。圖／富邦悍將隊提供

委內瑞拉籍的愛力戈則在墨西哥聯盟有優異表現，去年在洋基隊3A擔任先發，同樣有整季完整輪值的表現，三振能力更是他優異的武器。

由於委內瑞拉政局動盪，簽證取得是否順利引起關注，副領隊林威助日前受訪被問到此事，回應「目前還算順利」，而愛力戈已在今天抵台。

樂天桃猿 洋基 韓職

延伸閱讀

日本影后長澤雅美暫別影壇最後作品曝光　痛失愛女而陷入巨大悲痛

中職／悍將狀元籤喬旅外尚未討論 委籍洋投簽證影響不大

麻生慘遭打臉、鈴木幹事長埋怨狀況外！高市「獨斷解散」恐成短命政權

日本導演鈴木龍也再來台！穿「台北」字樣衣現身　期待來台購物

相關新聞

中職／悍將雙「戈」報到 威戈神、愛力戈投入春訓備戰

富邦悍將隊今天兩位洋投抵台，威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）報到，準備投入春訓備...

中職／2悍將抽中富邦尾牙頭獎10萬元 大董勉勵一路旺到總冠軍

富邦悍將隊今天參與富邦集團謝年會高雄場，去年林哲瑄幸運抽中頭獎，今年悍將好運加倍，潘奕誠、張育豪一投一打由大董蔡明忠抽出...

中職／平野惠一談日台棒球文化異同 與片山和之交換意見

中職中信兄弟總教練平野惠一今天應日本台灣交流協會台北事務所邀請，對台灣學生和民眾進行專題講座，分享成為職棒選手的契機和日...

路跑賽化身棒球嘉年華 「Run with the Brothers」近2千球迷同樂 

2026年開春最熱血的路跑活動「Run with the Brothers」 今天下午在台北市大佳河濱公園隆重登場，吸引...

日職／佐藤輝明簽1年約最高5億日圓 挑戰大聯盟繼續協商

趕在2月1日春訓開始前，阪神隊26歲主砲佐藤輝明與球團完成談薪，簽下1年約，根據日本媒體報導，年薪加上激勵獎金的總額推定...

中職／「鍾亦恩投球很像我」 王溢正盼傳授經驗助進化

中職樂天桃猿隊去年球季首輪選進的左投鍾亦恩，潛力備受期待，二軍投手教練王溢正首度看鍾亦恩投球直呼「很像我」；因類型相似，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。