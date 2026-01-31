平野惠一談日台棒球文化異同 與片山和之交換意見

中職中信兄弟總教練平野惠一今天應日本台灣交流協會台北事務所邀請，對台灣學生和民眾進行專題講座，分享成為職棒選手的契機和日台棒球文化的異同及魅力。平野並與日本台灣交流協會代表片山和之會餐，就日台棒球交流交換意見。

日本台灣交流協會晚間在官方臉書發文表示，由台北事務所主辦的文化講座特別邀請平野惠一，講座分為上午場及下午場，共吸引約300名學生與民眾參與。

日本台灣交流協會指出，上午場講座開始前，由日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部部長荒木直哉致詞，並對熱愛棒球的學生們表達勉勵與期望，上午場的主題「成為職棒選手的路上」，平野談論了學生時期的經歷，以及踏入職業棒球的契機等經驗分享。

日本台灣交流協會表示，下午場由日本台灣交流協會副代表高羽陽致開場詞，表達了對於日台棒球更加活絡發展的期許，下午場主題為談日台棒球文化，透過熟悉日台職棒的平野視角，深入探討雙方棒球文化的異同及魅力。

日本台灣交流協會說明，片山和之與平野惠一也進行了會餐，並就今後的日台棒球交流進行了寶貴的意見交換。

日本台灣交流協會指出，平野惠一作為現役教練並活躍於台灣職棒第一線，毫無保留的傳授經驗、帶來珍貴的分享，不僅增進大家對於日台棒球文化的認識，相信也讓許多參加者受到激勵與鼓舞，期待今後日本及台灣也持續切磋琢磨，並為棒球界創造更多傳奇。