聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦大董蔡明忠與富邦悍將領隊陳昭如、副領隊林威助以及教練團合影。圖／富邦悍將隊提供
富邦大董蔡明忠與富邦悍將領隊陳昭如、副領隊林威助以及教練團合影。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天參與富邦集團謝年會高雄場，去年林哲瑄幸運抽中頭獎，今年悍將好運加倍，潘奕誠、張育豪一投一打由大董蔡明忠抽出頭獎，喜獲10萬元大紅包。

悍將今天由領隊陳昭如、副領隊林威助帶領全隊參與尾牙，今年教練團共計7位日籍教練，也一起參與活動，選手群由辛元旭、李吳永勤、張育豪、高慶麟、黃騰威、劉承佑一起登台表演，獻唱「流星雨」，Fubon Angels則演出去年的單曲「Victory」，與高雄場的富邦同仁同歡。

尾牙重頭戲當然少不了抽獎，蔡明忠抽出的頭獎得主有兩位悍將，分別是2022年第二指名的投手潘奕誠、2025年榜眼的張育豪，蔡明忠也勉勵悍將從謝年會開始要一路旺到總冠軍。

富邦悍將參與集團尾牙，選手群由辛元旭、李吳永勤、張育豪、高慶麟、黃騰威、劉承佑一起登台表演，獻唱「流星雨」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將參與集團尾牙，選手群由辛元旭、李吳永勤、張育豪、高慶麟、黃騰威、劉承佑一起登台表演，獻唱「流星雨」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天參與富邦集團謝年會高雄場，潘奕誠、張育豪由大董蔡明忠抽出頭獎，喜獲10萬元大紅包。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天參與富邦集團謝年會高雄場，潘奕誠、張育豪由大董蔡明忠抽出頭獎，喜獲10萬元大紅包。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將參與集團尾牙，啦啦隊女孩Fubon Angels也到場帶來演出。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將參與集團尾牙，啦啦隊女孩Fubon Angels也到場帶來演出。圖／富邦悍將隊提供

Fubon Angels 林威助 辛元旭 林哲瑄 富邦悍將

相關新聞

日職／佐藤輝明簽1年約最高5億日圓 挑戰大聯盟繼續協商

趕在2月1日春訓開始前，阪神隊26歲主砲佐藤輝明與球團完成談薪，簽下1年約，根據日本媒體報導，年薪加上激勵獎金的總額推定...

中職／2悍將抽中富邦尾牙頭獎10萬元 大董勉勵一路旺到總冠軍

富邦悍將隊今天參與富邦集團謝年會高雄場，去年林哲瑄幸運抽中頭獎，今年悍將好運加倍，潘奕誠、張育豪一投一打由大董蔡明忠抽出...

路跑賽化身棒球嘉年華 「Run with the Brothers」近2千球迷同樂 

2026年開春最熱血的路跑活動「Run with the Brothers」 今天下午在台北市大佳河濱公園隆重登場，吸引...

中職／「鍾亦恩投球很像我」 王溢正盼傳授經驗助進化

中職樂天桃猿隊去年球季首輪選進的左投鍾亦恩，潛力備受期待，二軍投手教練王溢正首度看鍾亦恩投球直呼「很像我」；因類型相似，...

中職／下勾陳世展個性活潑王溢正印象深 盼投出個人特色

中職樂天桃猿隊去年選秀第3輪選進下勾投手陳世展，陳世展個性活潑也讓二軍投手教練王溢正印象深刻，點出陳世展機制像張喜凱，陳...

中職／梁家榮接樂天桃猿隊長 小抄備而不用盼助年輕球員

中職樂天桃猿隊今天舉行開訓儀式，新球季由梁家榮接任隊長，他透露為了致詞還特別上網搜尋、備妥小抄，盼扮演稱職溝通橋樑，也希...

