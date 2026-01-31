中職／2悍將抽中富邦尾牙頭獎10萬元 大董勉勵一路旺到總冠軍

富邦悍將隊今天參與富邦集團謝年會高雄場，去年林哲瑄幸運抽中頭獎，今年悍將好運加倍，潘奕誠、張育豪一投一打由大董蔡明忠抽出頭獎，喜獲10萬元大紅包。

悍將今天由領隊陳昭如、副領隊林威助帶領全隊參與尾牙，今年教練團共計7位日籍教練，也一起參與活動，選手群由辛元旭、李吳永勤、張育豪、高慶麟、黃騰威、劉承佑一起登台表演，獻唱「流星雨」，Fubon Angels則演出去年的單曲「Victory」，與高雄場的富邦同仁同歡。