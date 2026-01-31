路跑賽化身棒球嘉年華 「Run with the Brothers」近2千球迷同樂 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信兄弟球員、Passion Sisters、名衍行銷總經理黃成翰共同為活動鳴笛。圖／名衍行銷提供
2026年開春最熱血的路跑活動「Run with the Brothers」今天下午在台北市大佳河濱公園隆重登場，吸引近兩千名中信兄弟球迷熱情參與。中信兄弟職棒隊員王威晨、陳琥、許基宏、黃韋盛以及六位Passion Sisters成員短今、妮可、曼容、汶汶、金渡兒、JJUBI不僅親自為球迷加油打氣、掛上完賽獎牌，更與幸運中獎的球迷上台互動遊戲。在新春之際，中信兄弟以這場結合運動、音樂與應援的年度嘉年華，和球迷們一起迎接嶄新的2026年。

有別於一般較為靜態的球迷活動，「Run with the Brothers」路跑分為3公里的歡樂體驗組和5公里的元氣滿滿組，讓球迷透過路跑方式，親身感受球星在場上奔馳的熱血，以及Passion Sisters唱跳應援的滿滿活力。活動當天，除四位球員與六位Passion Sisters外，還有深受小朋友喜愛的中信兄弟吉祥物小翔與艾比同台現身，共 12 位特別來賓齊聚一堂，讓現場球迷嗨翻全場。

活動於下午1點30分正式開始，首先由Passion Sisters帶來活力滿滿的開場表演，接著她們帶著大家做熱身操，為即將展開的路跑活動做好準備。開跑時，四位球員與六位Passion Sisters更是一起來到拱門前為大家鳴笛與加油，為跑者注入滿滿能量。

賽後他們也化身應援嘉賓，為完賽的球迷們一一掛上完賽獎牌，與平時由球迷應援球員的角色互換，讓不少球迷又驚又喜。王威晨認為這樣的路跑是很棒的活動，適合全家大小一起來參加。而在終點迎接球迷的PS，除了平時會在場邊跳應援之外，也不乏運動好手，來自韓國的JJUBI自豪的說，我是「最強的身體」，短今則驕傲的說她百公尺有13秒的實力，原來大家都是保留實力，沒有親自下去和球迷們尬一場。

活動最特別的橋段，則是貫穿活動前後的抽獎與互動環節。路跑活動開始前，每位跑者皆可參與抽獎，親自抽出屬於自己的當日獎品，增添活動參與感與驚喜感。其中幸運中獎跑者可獲得上台機會，與球員及Passion Sisters近距離互動，不僅能分組挑戰趣味遊戲，體驗平時在場邊觀賽難得一見的專屬交流時刻，現場笑聲與歡呼聲不斷。

雖然距離今年職棒開季仍有一段時間，中信兄弟已率先透過這場路跑活動與球迷相聚。藉由結合運動與互動的形式，不僅拉近球隊與球迷之間的距離，也鼓勵大家走出戶外、培養運動習慣。活動在熱鬧氣氛中圓滿落幕，為2026年球季揭開充滿活力的序幕。

Passion Sisters親自為完賽跑者掛牌。圖／名衍行銷提供
「Run with the Brothers」今天下午在台北市大佳河濱公園隆重登場。圖／名衍行銷提供
