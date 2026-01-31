中職／下勾陳世展個性活潑王溢正印象深 盼投出個人特色

中職樂天桃猿隊去年選秀第3輪選進下勾投手陳世展，陳世展個性活潑也讓二軍投手教練王溢正印象深刻，點出陳世展機制像張喜凱，陳世展則表示，各有不同優勢，希望投出特色。

桃猿隊去年季中選秀第3輪指名畢業於台東體中的下勾投手陳世展，陳世展原先期待進到桃猿隊可以和類型相似的低肩側投手黃子鵬學習，但黃子鵬今年球季轉戰台鋼雄鷹隊。

二軍投手教練王溢正表示，回到熟悉的桃猿隊，有老面孔、也多了很多年輕球員，一開始難免會緊張，但陳世展很活潑，會親近教練團，也讓他印象深，並點出陳世展的投球機制與同是下勾投手的張喜凱比較接近。

陳世展笑說，小時候是象迷，與王溢正聊天的第一個話題，就是談起2015年王溢正總冠軍賽對兄弟經典一役，阻兄弟封王、讓象迷心碎，也笑說「王溢正是細心、漂亮的教練。」

陳世展表示，目前在技術方面給予比較多指導和建議的是一軍投手教練川岸強和牛棚教練林英傑，包括出手的角度、腳踩踏的位置，還有很多細節可以調整。

陳世展也提到，目前還是以體能訓練、強化身體素質為重心，進到球隊後已經增重6公斤，但已經可以感受到職棒強度的不同，投球的位置需要更細膩、更精準，才有辦法壓制職棒打者，控球準確度上面還需要再精進。