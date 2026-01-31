中職／「鍾亦恩投球很像我」 王溢正盼傳授經驗助進化

中職樂天桃猿隊去年球季首輪選進的左投鍾亦恩，潛力備受期待，二軍投手教練王溢正首度看鍾亦恩投球直呼「很像我」；因類型相似，會嘗試用自己的方式助鍾亦恩再進化。

桃猿隊去年選秀首輪選進畢業於西苑高中的左投鍾亦恩，看中鍾亦恩協調性佳、身體柔軟度佳，未來有很大成長空間，期待選進後以先發養成，鍾亦恩也是去年U18世界盃棒球賽國手。

桃猿隊今天舉行開訓儀式，鍾亦恩喊出新球季目標，希望身體健康、打滿整季，早日站上一軍舞台。

桃猿隊今年找回王溢正加入二軍教練團、任投手教練，王溢正表示，鍾亦恩各方面，包括協調性、體格都跟自己很像。

中職樂天桃猿隊31日舉行開訓儀式，去年加盟的選手鍾亦恩（右起）、許賀捷、陳世展、李育朋、王奕翔、劉曜維、李柏毓、余新喆與自行培訓選手莊孟源合影。圖中央社提供

鍾亦恩高中時期身高182公分，體重僅有62公斤，獲得「身形像風箏、感覺風一吹就會被吹走」的形容；被問起有沒有盯著鍾亦恩多吃一點，王溢正笑說，非常可以體會鍾亦恩吃不胖體質，這點也跟他自己很像。

鍾亦恩透露，王溢正首次看到自己投球時就對他說：「我覺得你很像我」；也有提醒，現階段技術層面沒有太大問題，主要須加強力量及續航力，才可應付職棒更高層級賽事。

鍾亦恩透露，先前健康檢查量身高為182.3公分，體重則多了5公斤，有持續增重，目前先把身體素質養好、專注訓練。