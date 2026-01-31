中職／二度在奪冠高點接教頭喊壓力大 曾豪駒談黃子鵬離隊空缺

樂天桃猿隊春訓今天（31日）開訓，新球季將由曾豪駒回任總教練，兩度在球隊奪下總冠軍隔年接掌兵符，曾豪駒坦言「壓力的確很大」，但現階段先不想太多，希望能從過去累積下來的經驗中，複製好的部分，延續到今年球季。

曾豪駒同時身兼經典賽中華隊總教練，目前都隨國家隊在高雄進行集訓，今天特地北上參與猿隊開訓典禮，他提到，自己向猿隊告假期間，從年初的重訓營開始，教練團就由兩位首席教練林政億、陳彥夆主導，「整個教練團在訓練新計畫上都有想法，可以安心地把球隊交付給他們。」

而再次回到猿隊總教練的位置，曾豪駒說：「每一次都在球隊的高點做承接，壓力的確很大，但先不去想這些，既然選擇承擔，我知道會有很多聲音和壓力，就想辦法做好自己會做的事情，讓選手專心投入到比賽和訓練，這是我最在乎的。」

猿隊將在2月10、11日於石垣島和日職千葉羅德海洋隊進行「亞洲門戶交流賽」，曾豪駒透露，參賽名單會以近一、兩年加入球隊的年輕選手為主，但可能不包括去年季中選秀挑中的新秀。

至於兩場交流賽的先發投手，曾豪駒表示，目前有初步人還未定案，包括陳克羿、林子崴、曾家輝、盧冠宇都有機會，但投球局數都不會太長，目前仍在春訓階段，會控管每一位投手的局數，希望讓他們的狀況都能維持到球季開打。

在主力先發黃子鵬轉戰台鋼雄鷹後，他空出位置和局數今年將由誰來補上？對此曾豪駒表示：「他空出來的就是120局，甚至還有曾仁和的離開，這些局數要靠年輕選手們去補，今年會開放大家去競爭，希望他們能掌握到這機會。」

本土投手黃子鵬離隊，樂天桃猿隊總教練曾豪駒點名看見陳克羿（圖）努力想爭取一席之地的積極度。

其中陳克羿的努力和企圖心，曾豪駒也看在眼裡，「他這幾年一直很努力想要在一軍占住一席之地，今年從重訓營開始就表現出他的積極度，我覺得只要你願意去努力、去掌握機會，有一天你一定會站在那個位置，希望其他球員也有一樣的想法，這樣在隊上就會更有競爭力。」