中職／梁家榮接樂天桃猿隊長 小抄備而不用盼助年輕球員

中職樂天桃猿隊今天舉行開訓儀式，新球季由梁家榮接任隊長，他透露為了致詞還特別上網搜尋、備妥小抄，盼扮演稱職溝通橋樑，也希望能幫助更多年輕球員。

桃猿隊今天在桃園青埔棒球場舉行開訓儀式，宣布新球季由野手梁家榮接任隊長，野手副隊長為陳晨威、投手副隊長為陳冠宇。

梁家榮表示，收到副領隊通知才知道新球季要接任隊長，國中、高中時期也有擔任過隊長，知道這個職務蠻辛苦的，也是考驗，感謝林立過去兩年擔任隊長為了大家努力奔波，現在換他接任隊長，但很多事情還是需要仰賴林立協助。

梁家榮自曝當隊長要發言，有特別上網查中職各隊隊長開訓發言、準備小抄，但最後沒有拿出來念，擔任隊長主要就是扮演教練、球員間溝通的橋梁。

梁家榮也有感而發，希望幫助更多年輕球員，過去他也是從二軍慢慢拚上一軍，也曾在一、二軍間起伏，知道過程中的辛苦，「想讓年輕球員知道有人懂他們，幫助大家一起成長、良性競爭，讓球隊越來越好。」

林立則表示，每個人都有不同的特質，隊長只是個名義，讓更多人有機會嘗試擔任隊長是好事，梁家榮的年紀、資歷都算很好的人選，帶領學弟不會有太大的問題。