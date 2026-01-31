快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

中職／梁家榮接樂天桃猿隊長 小抄備而不用盼助年輕球員

中央社／ 桃園31日電
中職樂天桃猿隊今天舉行開訓儀式，新球季由梁家榮接任隊長。中央社
中職樂天桃猿隊今天舉行開訓儀式，新球季由梁家榮接任隊長。中央社

中職樂天桃猿隊今天舉行開訓儀式，新球季由梁家榮接任隊長，他透露為了致詞還特別上網搜尋、備妥小抄，盼扮演稱職溝通橋樑，也希望能幫助更多年輕球員。

桃猿隊今天在桃園青埔棒球場舉行開訓儀式，宣布新球季由野手梁家榮接任隊長，野手副隊長為陳晨威、投手副隊長為陳冠宇。

梁家榮表示，收到副領隊通知才知道新球季要接任隊長，國中、高中時期也有擔任過隊長，知道這個職務蠻辛苦的，也是考驗，感謝林立過去兩年擔任隊長為了大家努力奔波，現在換他接任隊長，但很多事情還是需要仰賴林立協助。

梁家榮自曝當隊長要發言，有特別上網查中職各隊隊長開訓發言、準備小抄，但最後沒有拿出來念，擔任隊長主要就是扮演教練、球員間溝通的橋梁。

梁家榮也有感而發，希望幫助更多年輕球員，過去他也是從二軍慢慢拚上一軍，也曾在一、二軍間起伏，知道過程中的辛苦，「想讓年輕球員知道有人懂他們，幫助大家一起成長、良性競爭，讓球隊越來越好。」

林立則表示，每個人都有不同的特質，隊長只是個名義，讓更多人有機會嘗試擔任隊長是好事，梁家榮的年紀、資歷都算很好的人選，帶領學弟不會有太大的問題。

梁家榮 樂天桃猿 林立

延伸閱讀

中職／王溢正結束球員生涯沒多掙扎 回鍋桃猿擔任教練傳承

中職／樂天桃猿北部開訓「做伙」拚連霸 將與樂天金鷲展開交流

經典賽／「歐吉桑」陳冠宇投入集訓 旅美投手陳柏毓也報到了

經典賽／終於向中華隊報到了！陳冠宇：大家可以叫我歐吉桑

相關新聞

中職／接受桃猿8年1.8億約 林立：這裡是熟悉的環境

樂天桃猿隊看板球星林立，去年季後和球團簽下8年總值1.8億元的長約，今天（31日）現身球隊開訓典禮，林立也親自說明自己的...

中職／樂天桃猿談薪完成近九成 張閔勛等4人獲複數年約

樂天桃猿隊今天（31日）進行春訓開訓典禮，同時公布第一波調薪結果，與林智平、成晉、林承飛及張閔勛等4位選手簽訂複數年合約...

中職／二度在奪冠高點接教頭喊壓力大 曾豪駒談黃子鵬離隊空缺

樂天桃猿隊春訓今天（31日）開訓，新球季將由曾豪駒回任總教練，兩度在球隊奪下總冠軍隔年接掌兵符，曾豪駒坦言「壓力的確很大...

中職／「鍾亦恩投球很像我」 王溢正盼傳授經驗助進化

中職樂天桃猿隊去年球季首輪選進的左投鍾亦恩，潛力備受期待，二軍投手教練王溢正首度看鍾亦恩投球直呼「很像我」；因類型相似，...

中職／下勾陳世展個性活潑王溢正印象深 盼投出個人特色

中職樂天桃猿隊去年選秀第3輪選進下勾投手陳世展，陳世展個性活潑也讓二軍投手教練王溢正印象深刻，點出陳世展機制像張喜凱，陳...

中職／梁家榮接樂天桃猿隊長 小抄備而不用盼助年輕球員

中職樂天桃猿隊今天舉行開訓儀式，新球季由梁家榮接任隊長，他透露為了致詞還特別上網搜尋、備妥小抄，盼扮演稱職溝通橋樑，也希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。