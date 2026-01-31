快訊

中職／到基層執教少棒1年 「姊姊」王溢正重回桃猿當教練

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
「姊姊」王溢正回前東家樂天桃猿，擔任二軍投手教練。記者葉姵妤／攝影
「姊姊」王溢正回鍋前東家，新球季將擔任樂天桃猿隊二軍投手教練，帶著去年在基層任教的經驗，再回到職棒執教，王溢正希望能傳授自己的所學和經驗，幫助自己隊上的年輕選手。

王溢正有過日職經歷，2013年返台後加入Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），直到2023年被交易至台鋼雄鷹隊，2024年底未獲台鋼續約，球員生涯就此畫下句點。之後投入基層擔任桃園市錦興國小少棒隊教練，去年底被猿隊網羅，重返職棒當教練。

近15年的職棒生涯低調畫下句點，再次在職棒現身已是教練身分，王溢正透露，其實自己在當選手的後期，就已萌生退役的規畫，「覺得自己能力也差不多下滑到跟不上，看旁邊的小朋友丟得那麼輕鬆，他們恢復又快，我就告訴自己，好像身體真的不行了。」

離開職棒那一年，王溢正受邀擔任少棒隊教練，他說：「基層是從不會教到會，要找到方法怎麼帶小朋友，其實滿有挑戰性的，跟他們溝通的時候，就把自己也當成是小孩子，滿好玩的。」

如今重回職棒當教練，王溢正從1月初猿隊的重訓營開始入隊，他提到，看著陣中的年輕選手，就很像自己當初進職棒時的模樣，他也盼學弟們能夠大方地發問，「我跟他們說，有問題都可以直接問、都可以討論，我們不會很兇，也不會很吝嗇不教你，我留了一身本事也沒有用。」

王溢正希望透過溝通，知道選手需要什麼，再輔以自身的經驗和所學，提供他們所需的協助，雖是教練身份，也希望能和年輕球員們拉近距離，他笑說，「選手會叫我教練，我就說『叫賢拜（學長）』。」

王溢正 樂天桃猿 台鋼雄鷹

中職／接受桃猿8年1.8億約 林立：這裡是熟悉的環境

樂天桃猿隊看板球星林立，去年季後和球團簽下8年總值1.8億元的長約，今天（31日）現身球隊開訓典禮，林立也親自說明自己的...

中職／樂天桃猿談薪完成近九成 張閔勛等4人獲複數年約

樂天桃猿隊今天（31日）進行春訓開訓典禮，同時公布第一波調薪結果，與林智平、成晉、林承飛及張閔勛等4位選手簽訂複數年合約...

中職／到基層執教少棒1年 「姊姊」王溢正重回桃猿當教練

「姊姊」王溢正回鍋前東家，新球季將擔任樂天桃猿隊二軍投手教練，帶著去年在基層任教的經驗，再回到職棒執教，王溢正希望能傳授...

中職／樂天桃猿年度口號「做伙」 市長張善政：目標二連霸

桃園市長張善政今日上午出席職棒樂天桃猿春訓開訓，並表示樂天桃猿不僅是一支職業棒球隊，更是凝聚桃園市民情感的重要象徵，球隊...

中職／樂天桃猿北部開訓「做伙」拚連霸 將與樂天金鷲展開交流

樂天桃猿隊春訓開訓典禮，今天（31日）在陰雨的天氣中於桃園青埔運動公園棒球場新球季進行，是中職唯一在北部開訓的球隊，公布...

棒球／前富邦悍將左投虐翻中國CPB 林益全冠軍賽G1繳白卷

3戰2勝制的中國城市棒球聯賽（CPB）總冠軍賽昨天晚上登場，前中華職棒富邦悍將隊左投陳冠勳，繳出7局8K無失分完美表現，幫助上海大正龍隊以3：1擊退深圳藍襪隊，系列賽1：0聽牌。 上海大正龍例行

