中職／到基層執教少棒1年 「姊姊」王溢正重回桃猿當教練

「姊姊」王溢正回鍋前東家，新球季將擔任樂天桃猿隊二軍投手教練，帶著去年在基層任教的經驗，再回到職棒執教，王溢正希望能傳授自己的所學和經驗，幫助自己隊上的年輕選手。

王溢正有過日職經歷，2013年返台後加入Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），直到2023年被交易至台鋼雄鷹隊，2024年底未獲台鋼續約，球員生涯就此畫下句點。之後投入基層擔任桃園市錦興國小少棒隊教練，去年底被猿隊網羅，重返職棒當教練。

近15年的職棒生涯低調畫下句點，再次在職棒現身已是教練身分，王溢正透露，其實自己在當選手的後期，就已萌生退役的規畫，「覺得自己能力也差不多下滑到跟不上，看旁邊的小朋友丟得那麼輕鬆，他們恢復又快，我就告訴自己，好像身體真的不行了。」

離開職棒那一年，王溢正受邀擔任少棒隊教練，他說：「基層是從不會教到會，要找到方法怎麼帶小朋友，其實滿有挑戰性的，跟他們溝通的時候，就把自己也當成是小孩子，滿好玩的。」

如今重回職棒當教練，王溢正從1月初猿隊的重訓營開始入隊，他提到，看著陣中的年輕選手，就很像自己當初進職棒時的模樣，他也盼學弟們能夠大方地發問，「我跟他們說，有問題都可以直接問、都可以討論，我們不會很兇，也不會很吝嗇不教你，我留了一身本事也沒有用。」

王溢正希望透過溝通，知道選手需要什麼，再輔以自身的經驗和所學，提供他們所需的協助，雖是教練身份，也希望能和年輕球員們拉近距離，他笑說，「選手會叫我教練，我就說『叫賢拜（學長）』。」