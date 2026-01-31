快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／樂天桃猿年度口號「做伙」 市長張善政：目標二連霸

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
樂天桃園職棒今天春訓開訓，同時公布年度口號「做伙」。圖／新聞處提供
樂天桃園職棒今天春訓開訓，同時公布年度口號「做伙」。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日上午出席職棒樂天桃猿春訓開訓，並表示樂天桃猿不僅是一支職業棒球隊，更是凝聚桃園市民情感的重要象徵，球隊在場上的每一次拚戰都牽動著無數球迷的心。

張善政指出，球隊去年在逆境中展現堅韌精神，勇奪中華職棒總冠軍，不僅感動市民，也為桃園帶來莫大榮耀，期盼球隊延續去年的拚戰氣勢，今年大家「做伙」朝二連霸目標邁進。

樂天桃猿代理執行長森井誠之說，球隊今年度口號定為「做伙」，象徵全隊團結一致迎戰新賽季的決心。另外，新球季由曾豪駒總教練領軍，除全力備戰新賽季外，也同步投入WBC世界棒球經典賽中華隊相關備戰工作，期盼在各界與廣大球迷支持下，持續延續勝利氣勢。

體育局表示，市府長期支持樂天桃猿發展，除協調旅宿業者協助球團優化二軍球員住宿環境，打造完善職棒發展基礎，在場館設施方面也持續挹注資源。繼2024年完成排水、燈光及座椅升級後，去年啟動主球場頂棚結構穩定工程，強化球季觀賽安全。還有青埔運動公園（副球場）將於今年3月完成噴灌系統與計分板修繕，隨著主、副球場設備陸續升級，展現市府完善三級棒球與職棒環境、厚植桃園棒球實力的決心。

運動部次長鄭世忠、中華職棒聯盟秘書長楊清瓏、桃園市棒球總顧問張滄彬都出席樂天桃猿春訓開訓典禮。

樂天桃猿 棒球 中華職棒

延伸閱讀

桃議員酸張善政輸給苗栗 遭網友揪出美光買廠謬誤反擊

別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

閒置多年終復活！桃園龍潭體育園區月底試營運 國運中心選址也曝光

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

相關新聞

中職／接受桃猿8年1.8億約 林立：這裡是熟悉的環境

樂天桃猿隊看板球星林立，去年季後和球團簽下8年總值1.8億元的長約，今天（31日）現身球隊開訓典禮，林立也親自說明自己的...

中職／樂天桃猿談薪完成近九成 張閔勛等4人獲複數年約

樂天桃猿隊今天（31日）進行春訓開訓典禮，同時公布第一波調薪結果，與林智平、成晉、林承飛及張閔勛等4位選手簽訂複數年合約...

中職／到基層執教少棒1年 「姊姊」王溢正重回桃猿當教練

「姊姊」王溢正回鍋前東家，新球季將擔任樂天桃猿隊二軍投手教練，帶著去年在基層任教的經驗，再回到職棒執教，王溢正希望能傳授...

中職／樂天桃猿年度口號「做伙」 市長張善政：目標二連霸

桃園市長張善政今日上午出席職棒樂天桃猿春訓開訓，並表示樂天桃猿不僅是一支職業棒球隊，更是凝聚桃園市民情感的重要象徵，球隊...

中職／樂天桃猿北部開訓「做伙」拚連霸 將與樂天金鷲展開交流

樂天桃猿隊春訓開訓典禮，今天（31日）在陰雨的天氣中於桃園青埔運動公園棒球場新球季進行，是中職唯一在北部開訓的球隊，公布...

棒球／前富邦悍將左投虐翻中國CPB 林益全冠軍賽G1繳白卷

3戰2勝制的中國城市棒球聯賽（CPB）總冠軍賽昨天晚上登場，前中華職棒富邦悍將隊左投陳冠勳，繳出7局8K無失分完美表現，幫助上海大正龍隊以3：1擊退深圳藍襪隊，系列賽1：0聽牌。 上海大正龍例行

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。