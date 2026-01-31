聽新聞
中職／樂天桃猿年度口號「做伙」 市長張善政：目標二連霸
桃園市長張善政今日上午出席職棒樂天桃猿春訓開訓，並表示樂天桃猿不僅是一支職業棒球隊，更是凝聚桃園市民情感的重要象徵，球隊在場上的每一次拚戰都牽動著無數球迷的心。
張善政指出，球隊去年在逆境中展現堅韌精神，勇奪中華職棒總冠軍，不僅感動市民，也為桃園帶來莫大榮耀，期盼球隊延續去年的拚戰氣勢，今年大家「做伙」朝二連霸目標邁進。
樂天桃猿代理執行長森井誠之說，球隊今年度口號定為「做伙」，象徵全隊團結一致迎戰新賽季的決心。另外，新球季由曾豪駒總教練領軍，除全力備戰新賽季外，也同步投入WBC世界棒球經典賽中華隊相關備戰工作，期盼在各界與廣大球迷支持下，持續延續勝利氣勢。
體育局表示，市府長期支持樂天桃猿發展，除協調旅宿業者協助球團優化二軍球員住宿環境，打造完善職棒發展基礎，在場館設施方面也持續挹注資源。繼2024年完成排水、燈光及座椅升級後，去年啟動主球場頂棚結構穩定工程，強化球季觀賽安全。還有青埔運動公園（副球場）將於今年3月完成噴灌系統與計分板修繕，隨著主、副球場設備陸續升級，展現市府完善三級棒球與職棒環境、厚植桃園棒球實力的決心。
運動部次長鄭世忠、中華職棒聯盟秘書長楊清瓏、桃園市棒球總顧問張滄彬都出席樂天桃猿春訓開訓典禮。
