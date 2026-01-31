中職／接受桃猿8年1.8億約 林立：這裡是熟悉的環境

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
和桃猿簽下8年1.8億長約，林立今天開訓親自說明。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊看板球星林立，去年季後和球團簽下8年總值1.8億元的長約，今天（31日）現身球隊開訓典禮，林立也親自說明自己的想法，「球團願意開出這合約，我覺得還算滿意，他們願意花這8年，讓我有機會留在這裡，也沒有不好，這裡是熟悉的環境。」

林立有機會在今年季後成為自由球員（FA），動向一直受矚目，而去年季後樂天桃猿隊就提前開出長約留人，林立坦言，確實也經過一些考量，也曾想過若有機會要投入FA市場測試身價，但最終選擇點頭接受這8年約。

「其實也沒有太多的想法，因為我還是要這裡簽一年，只是我剛好再一年有機會符合這資格（FA），但還沒打也不知道，說不定受傷場數沒到還要再等一年，也說不定成績不好，只是剛好樂天球員開出這合約也沒有太差。」林立表示：「他們願意相信我，我就接受這合約。」

林立至今每一段棒球經歷都是待在桃園發展，從大勇國小、新明國中、平鎮高中、國立體大，到進職棒加入猿隊，如今續留樂天，林立說：「自己是在桃園長大的，這裡是熟悉的環境。」

在猿隊超過9個球季，和隊友培養出深厚的情感，儘管去年球團負面風波不斷，林立說：「我在意的是在球隊打球的氛圍，還有選手之間的默契，因為我也沒有待過其他球隊，就目前來說，我覺得這隊是最好的。」

