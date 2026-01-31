中職／樂天桃猿北部開訓「做伙」拚連霸 將與樂天金鷲展開交流

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊於青埔運動公園開訓。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊於青埔運動公園開訓。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊春訓開訓典禮，今天（31日）在陰雨的天氣中於桃園青埔運動公園棒球場新球季進行，是中職唯一在北部開訓的球隊，公布年度口號「做伙 #UNITE」，同時宣布新球季隊長由內野手梁家榮擔任，新球季猿隊也將與母球隊樂天所屬的日職樂天金鷲隊進行交流。

樂天桃猿隊在今年球季由經典賽中華隊總教練曾豪駒回任總教練，誓言要帶領猿隊挑戰二連霸，新任隊長則是由梁家榮擔任，將扮演教練團與球員之間的溝通橋樑，另外兩名副隊長分別陳冠宇（投手）及陳晨威（野手）。

今天在桃園開訓後，樂天桃猿隊將在2月4日移師台東進行春訓，之後由年輕球員為主體的陣容，將在2月10日前往日本石垣島，與日職千葉羅德海洋隊進行「亞洲門戶交流賽」。除此之外，球隊今年也會和樂天金鷲隊有更多的交流機會。

樂天桃猿代理領隊森井誠之透露，擔任樂天金鷲隊大使的銀次和去年季後引退的岡島豪郎，將會在下周來台，與樂天桃猿隊進行4天交流，之後還會安排二軍總教練鄭兆行及隊上4名年輕選手赴金鷲隊在沖繩久米島的二軍春訓基地，進行訓練和交流。

去年猿隊季後風波不少，但新球季期望能展現新氣象，森井誠之表示，去年發生的問題，他已理解且掌握狀況，部分問題也都從去年底就開始做改善，目前改善的結果都朝著正面的方向發展，也獲得選手好的回饋，提供的環境也都讓選手們能專注於訓練。

