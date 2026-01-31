快訊

中職／王溢正結束球員生涯沒多掙扎 回鍋桃猿擔任教練傳承

中央社／ 桃園31日電
退役球員王溢正回到樂天桃猿任二軍投手教練。聯合報系資料照
退役球員王溢正回到樂天桃猿任二軍投手教練，他透露有感身體狀態、比賽機會少開始有退役念頭，結束生涯沒有太多掙扎，轉換角色也盼將一身本事傳授給年輕球員、協助球員成長。

王溢正中職生涯2013年至2023年間都效力桃猿隊（涵蓋Lamigo、樂天時期），2024年轉戰台鋼雄鷹隊，2024年季後確定結束球員生涯，今年回到桃猿擔任教練，被問起「回娘家」的感覺，他笑說：「開心，感謝球團給機會。」

被問起結束球員生涯的決定是否有過掙扎，他表示「還好」，有感體力下滑、跟不上年輕球員，看著年輕球員丟球的威力、身體恢復速度快，從訓練過程中就慢慢有這個念頭，加上越來越少上場機會，最後做出決定。

王溢正分享，離開職棒後回到基層教球，除了社區棒球，也有到錦興國小棒球隊教球，要從不會把球員教到會，不斷嘗試不同方法、也很有挑戰性，「我也把自己當作是小孩子。」

回到桃猿隊，王溢正表示看到很多老朋友，像是林泓育、陳冠宇等，「見到面就像過往一樣抱來抱去」，但也多了很多新面孔，訓練口條，學習怎麼分享、教球，把自己知道的傳授給球員。

王溢正表示，二軍很多年輕球員、難免生澀，有提醒他們不要害怕問教練，「我們不可怕，也不會吝嗇，留一身本事在身上也沒有用」，樂於將所知分享給年輕球員、幫助他們成長。

