中職／樂天桃猿談薪完成近九成 張閔勛等4人獲複數年約

樂天桃猿隊今天（31日）進行春訓開訓典禮，同時公布第一波調薪結果，與林智平、成晉、林承飛及張閔勛等4位選手簽訂複數年合約，另外林政華、賴胤豪、呂詠臻等人也獲得大幅加薪，目前團隊談薪已完成接近九成。

猿隊去年已宣布和陣中指標性球員林立簽下8年總值1.8億元的長約，在今天開訓首日，大部分選手的調薪結果也出爐，再與4名選手簽下複數年約。捕手張閔勛於去年球季拿下最佳九人獎項，獲得球團兩年約肯定，月薪分別為32萬、36萬元。

成晉簽下3年複數年約，平均月薪32萬元。聯合報系資料照

27歲外野手成晉去年穩定出賽106場，與球團簽下3年複數年約，平均月薪32萬元；內野手林承飛同樣簽下3年複數年約。40歲內野手林智平去年出賽99場，敲出106支安打，去年總冠軍賽扮演大功臣，也再與球團簽下2年約，平均月薪25萬。

投手方面，20歲的賴胤豪去年登板42場，有3勝、6次中繼成功、防禦率2.61，已成為牛棚重要戰力，今年加薪8萬，月薪提升至13萬。呂詠臻出賽38場、貢獻12次中繼成功，也獲加薪4萬，月薪提升至22萬。

野手方面，林政華去年出賽達100場，攻守兩端皆有出色表現，單季9支全壘打寫個人生涯新高，因此獲得大幅加薪12萬，月薪翻倍至24萬。去年逐漸嶄露頭角的李勛傑同樣獲得加薪肯定，今年月薪調升至8萬。