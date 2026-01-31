棒球／前富邦悍將左投虐翻中國CPB 林益全冠軍賽G1繳白卷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
陳冠勳。聯合報系資料照
3戰2勝制的中國城市棒球聯賽（CPB）總冠軍賽昨天晚上登場，前中華職棒富邦悍將隊左投陳冠勳，繳出7局8K無失分完美表現，幫助上海大正龍隊以3：1擊退深圳藍襪隊，系列賽1：0聽牌。

上海大正龍例行賽第2名，前天在外卡賽擊敗福州海俠隊，晉級冠軍賽。昨天派出陳冠勳先發，主打7局只被敲3支安打，投出3次保送、狂飆8次三振，奪下勝投。

現年27歲的陳冠勳在2024年季後任意引退，中職一軍生涯出賽75場都是後援，防禦率4.62，每局被上壘率1.57。陳冠勳在中國CPB共出賽6場（5場先發），主投30局有30K、9保送，只失3分，防禦率0.90，每局被上壘率1.07，可說是統治級成績。

陳冠勳的隊友林益全5打數0安打，吞下1次三振，打擊率掉到0.300，OPS值0.799。

富邦悍將 林益全

