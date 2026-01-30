快訊

日職／12台將迎接2月1日春訓 林安可、徐若熙等4人一軍出發

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可(圖)春訓被分配在西武一軍。聯合報系資料照
林安可(圖)春訓被分配在西武一軍。聯合報系資料照

日本職棒春訓將在2月1日正式展開，大多分在宮崎和沖繩兩地進行，今年有12名台灣球員參與其中，分別效力於7支球隊，共有4名球員參與一軍春訓，包括今年踏上旅日生涯的徐若熙（軟銀）、林安可（西武），以及兩名火腿隊投手古林睿煬孫易磊

經過休賽季的調整，旅日球員都已陸續回到日本準備春訓，今天最後一批啟程的火腿隊雙投古林睿煬、孫易磊，直接飛往沖繩和球隊會合，其他台灣選手則是從日本隨隊前往春訓地點。

今年共4名球員隨一軍春訓，古林睿煬、孫易磊將在沖繩名護市進行訓練，西武隊打者林安可、軟銀隊投手徐若熙的第一個旅日球季，春訓都將在宮崎展開。

其餘台灣選手，除了巨人隊左投黃錦豪被分在三軍，另7人都是二軍出發。台將陣容最龐大樂天金鷲隊，包括投手宋家豪、蕭齊及內野手陽柏翔3名選手，第一階段春訓都會在沖繩久米島進行。

另外軟銀隊投手張峻瑋、歐力士隊投手陳睦衡，二軍春訓地點都在宮崎；養樂多隊投手徐翔聖將先隨二軍在主場神宮球場進行第一階段春訓，二月中移師宮崎西都市；被分在西武獅隊二軍的林冠臣則會在高知展開春訓。

西武獅 孫易磊 古林睿煬

