日職／希望西武球迷喊「安可」 林安可期待對決軟銀徐若熙

日本職棒埼玉西武獅隊今天為新加盟的外籍選手舉辦記者會，其中包含來自台灣的野手林安可，他期待能出戰世界棒球經典賽，也希望有機會與今年加盟福岡軟銀鷹隊的徐若熙對決。

28歲的林安可，在中華職棒效力統一7-ELEVEn獅隊，去年球季繳出23轟、73分打點、打擊率3成18的成績；季後透過旅外自由球員制度加盟西武隊，他在接受日本媒體聯訪時表示：「現在的心情是『超級開心』。我非常期待接下來的春訓和新賽季。」

根據「體育報知」、「日刊體育」報導，個性「內向害羞」的林安可，特別向日本球迷與隊友喊話：「如果有人跟我打招呼，我可能當下沒什麼反應，但其實內心是非常高興的。」也希望球迷能夠以「Anko」（安可）的綽號，向他打招呼。

面對3月的世界棒球經典賽（WBC），林安可被列入台灣隊集訓名單，西武球團表示，若接獲徵召將全力支持。林安可也展現強烈企圖心：「我會先在春訓調整好狀態。如果入選，希望能代表台灣全力取勝。」他也十分期待屆時在東京巨蛋與日本隊對決。

中職好手徐若熙今年也轉戰日職，加盟軟銀鷹隊。林安可表示，若能在日職這座最高殿堂與台灣投手對決，是非常特別的體驗，自己對此感到非常期待。