快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

日職／希望西武球迷喊「安可」 林安可期待對決軟銀徐若熙

中央社／ 台北30日電
西武今天為林安可(右)與另兩名洋將開加盟記者會。 截圖自西武獅官方X
西武今天為林安可(右)與另兩名洋將開加盟記者會。 截圖自西武獅官方X

日本職棒埼玉西武獅隊今天為新加盟的外籍選手舉辦記者會，其中包含來自台灣的野手林安可，他期待能出戰世界棒球經典賽，也希望有機會與今年加盟福岡軟銀鷹隊的徐若熙對決。

28歲的林安可，在中華職棒效力統一7-ELEVEn獅隊，去年球季繳出23轟、73分打點、打擊率3成18的成績；季後透過旅外自由球員制度加盟西武隊，他在接受日本媒體聯訪時表示：「現在的心情是『超級開心』。我非常期待接下來的春訓和新賽季。」

根據「體育報知」、「日刊體育」報導，個性「內向害羞」的林安可，特別向日本球迷與隊友喊話：「如果有人跟我打招呼，我可能當下沒什麼反應，但其實內心是非常高興的。」也希望球迷能夠以「Anko」（安可）的綽號，向他打招呼。

面對3月的世界棒球經典賽（WBC），林安可被列入台灣隊集訓名單，西武球團表示，若接獲徵召將全力支持。林安可也展現強烈企圖心：「我會先在春訓調整好狀態。如果入選，希望能代表台灣全力取勝。」他也十分期待屆時在東京巨蛋與日本隊對決。

中職好手徐若熙今年也轉戰日職，加盟軟銀鷹隊。林安可表示，若能在日職這座最高殿堂與台灣投手對決，是非常特別的體驗，自己對此感到非常期待。

林安可 徐若熙

延伸閱讀

經典賽／西武獅同意參賽！ 林安可：對日本很想贏

日職／林安可揭個性害羞 盼未來穿西武球衣返台對戰前東家

日職／味全龍赴日替徐若熙獻上祝福 盼與軟銀隊有更深入交流

日職／「台灣至寶」徐若熙盼擦亮名號 拚三年後挑戰大聯盟

相關新聞

日職／12台將迎接2月1日春訓 林安可、徐若熙等4人一軍出發

日本職棒春訓將在2月1日正式展開，大多分在宮崎和沖繩兩地進行，今年有12名台灣球員參與其中，分別效力於7支球隊，共有4名...

日職／希望西武球迷喊「安可」 林安可期待對決軟銀徐若熙

日本職棒埼玉西武獅隊今天為新加盟的外籍選手舉辦記者會，其中包含來自台灣的野手林安可，他期待能出戰世界棒球經典賽，也希望有...

日職／林安可揭個性害羞 盼未來穿西武球衣返台對戰前東家

日職埼玉西武獅隊今天（30日）在埼玉縣所澤市的球團辦公室為今年新入隊的3名洋將舉辦加盟記者會，今年旅日的強打外野手林安可...

中職／闖韓團貴賓室追星未獲續約？啦啦隊寶兒、Kapo打臉爆料

昨天有媒體爆料富邦悍將啦啦隊成員異動消息，指出成員寶兒和Kapo因「前往貴賓室追星SUPER JUNIOR」引發韓方不滿，未獲球團續約。寶兒直接留言打臉報導；Kapo也透過經紀公司首湛創意否認報導內容

中職／韓職4球團限制啦啦隊兩邊跳？韓媒：內容與事實不符

近年來許多韓國啦啦隊來台灣發展，有些人甚至選擇韓職、中職兩邊跳。《三立新聞網》報導稱，韓職球團討論限制啦啦隊到中職應援。不過據韓媒「每日體育」報導，韓職球團否認這項消息。 《三立新聞網》報導指出

棒球／曹錦輝中國CPB賽季結束仍未登板 林益全助隊進冠軍賽

中國城市棒球聯賽（CPB）昨晚展開一戰定生死的冠軍外卡賽，曹錦輝所屬的福州海俠隊以2：4不敵林益全效力的上海正大龍隊，賽季畫下句點，曹錦輝本場仍未登板，加盟至今沒留下任何出賽紀錄。 福州海俠1月

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。