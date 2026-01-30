快訊

日職／林安可揭個性害羞 盼未來穿西武球衣返台對戰前東家

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
西武今天為包含林安可在內的3名洋將辦記者會。 截圖自西武X
西武今天為包含林安可在內的3名洋將辦記者會。 截圖自西武X

日職埼玉西武獅隊今天（30日）在埼玉縣所澤市的球團辦公室為今年新入隊的3名洋將舉辦加盟記者會，今年旅日的強打外野手林安可也在其中，除了向大家介紹他十分有信心的長打能力，也揭露自己的個性害羞，「大家可以叫我安可。」

台灣、阿根廷混血的林安可，從中職轉戰日職發展，外界也十分期待這名強打者的表現，根據日本媒體報導，今天在西武獅隊記者會上，林安可表示：「能夠加入西武真的非常感謝，現在的心情很開心，也很期待接下來的春訓與整個賽季。」

林安可在中職展現出色的棒球天賦和打擊實力，獲得赴日職發展的機會，2024年在世界12強賽在東京巨蛋對日本隊轟出的那發大號全壘打，也讓日本媒體留下深刻印象。林安可指出，自己最大的特色就是打擊能力，對自己的長打能力很有信心，希望能用自己的打擊表現為球隊做出貢獻。

雖然是會對投手造成強大威脅的打者，但今天的記者會上，林安可也揭露自己其實個性十分害羞，他笑說，「如果球迷跟我打招呼，我可能反應不太大，但其實內心是開心的。」同時提到，自己並沒有特別的綽號，「大家可以叫我安可。」

統一獅隊與西武獅隊有長期合作關係，過去也有在春訓進行「雙獅交流賽」的機會，若未來台、日兩隊再次交手，林安可說：「如果那一天真的能實現的話⋯⋯我從現在就已經非常期待了。」他也表示，希望有朝一日能有機會能穿著西武的球衣，在台灣與統一交手。

林安可 日職

