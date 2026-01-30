中職／闖韓團貴賓室追星未獲續約？啦啦隊寶兒、Kapo打臉爆料

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦啦啦隊寶兒、Kapo。截圖自寶兒、Kapo IG
富邦啦啦隊寶兒、Kapo。截圖自寶兒、Kapo IG

昨天有媒體爆料富邦悍將啦啦隊成員異動消息，指出成員寶兒和Kapo因「前往貴賓室追星SUPER JUNIOR」引發韓方不滿，未獲球團續約。寶兒直接留言打臉報導；Kapo也透過經紀公司首湛創意否認報導內容。

富邦悍將去年9月21日邀請知名韓團SUPER JUNIOR表演，「三立新聞網」記者指出，寶兒和Kapo為了追星進貴賓室，引發韓方不滿，因此未獲續約。

寶兒在社群平台否認這項消息，「消息不正確啊！我沒有去貴賓室也沒有追星。」該記者後續澄清內容有誤，寶兒表示：「太感動了，謝謝記者願意幫我發聲澄清！超級感謝記者大大的幫忙，辛苦了！」

Kapo則是透過經紀公司首湛創意發聲，「Kapo確實是SUPER JUNIOR粉絲，但當天並未到貴賓室追星，報導所述與事實不符。」經紀公司提到，Kapo新賽季合約目前仍在與球隊討論中，感謝媒體與粉絲關心。

