快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

中職／韓職4球團限制啦啦隊兩邊跳？韓媒：內容與事實不符

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將韓籍啦啦隊李珠珢。本報資料照
富邦悍將韓籍啦啦隊李珠珢。本報資料照

近年來許多韓國啦啦隊來台灣發展，有些人甚至選擇韓職、中職兩邊跳。《三立新聞網》報導稱，韓職球團討論限制啦啦隊到中職應援。不過據韓媒「每日體育」報導，韓職球團否認這項消息。

《三立新聞網》報導指出，4支韓職球團去年底開會，禁止旗下女孩兩邊跳，發起球團是韓華鷹，包含三星獅、樂天巨人及KT巫師皆達成共識，尤其樂天巨人和KT巫師態度堅定，阻斷旗下女孩加入中職的可能。受到影響的啦啦隊有金吉娜、鄭熙靜、金海莉、李藝斌，睦那京、朴淡備、崔洪邏。

不過根據「每日體育」報導，韓國球團表示內容與事實不符。一名球團相關人士表示：「啦啦隊的工作行程並不是球團能直接調整的事項。」多數球團並未直接與啦啦隊員簽約，而是採外包方式，由合作經紀公司負責行程安排。

合作經紀公司方面也表示，從未就此事與韓職進行任何討論，還反問球團是否真的有開相關會議。

啦啦隊

相關新聞

棒球／曹錦輝中國CPB賽季結束仍未登板 林益全助隊進冠軍賽

中國城市棒球聯賽（CPB）昨晚展開一戰定生死的冠軍外卡賽，曹錦輝所屬的福州海俠隊以2：4不敵林益全效力的上海正大龍隊，賽季畫下句點，曹錦輝本場仍未登板，加盟至今沒留下任何出賽紀錄。 福州海俠1月

中職／韓職4球團限制啦啦隊兩邊跳？韓媒：內容與事實不符

近年來許多韓國啦啦隊來台灣發展，有些人甚至選擇韓職、中職兩邊跳。《三立新聞網》報導稱，韓職球團討論限制啦啦隊到中職應援。不過據韓媒「每日體育」報導，韓職球團否認這項消息。 《三立新聞網》報導指出

日職／味全龍赴日替徐若熙獻上祝福 盼與軟銀隊有更深入交流

徐若熙正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，展開旅日生涯，軟銀球團今天（29日）在福岡舉行加盟記者會，吸引眾多日本媒體到場關注，...

日職／巨人隊春訓102人分三組 20歲左投黃錦豪連兩年列三軍

日職讀賣巨人隊一軍聯合自主訓練已在宮崎展開，今天（29日）公布所有球員的春訓分組名單，20歲台灣左投黃錦豪被分在三軍及傷...

日職／「台灣至寶」徐若熙盼擦亮名號 拚三年後挑戰大聯盟

25歲的台灣投手徐若熙今年旅日加盟日職軟銀隊，今天（29日）球團在日本福岡為他舉行第二場加盟記者會，日本媒體以「台灣的至...

日職／夏普手機2026年度代言人 讀賣巨人啦啦隊SAYA甜美應援

台灣夏普（SHARP）今天宣布2026年手機全系列年度代言人，由日本職棒讀賣巨人隊高人氣啦啦隊「VENUS」成員——SA...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。