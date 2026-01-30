中職／韓職4球團限制啦啦隊兩邊跳？韓媒：內容與事實不符
近年來許多韓國啦啦隊來台灣發展，有些人甚至選擇韓職、中職兩邊跳。《三立新聞網》報導稱，韓職球團討論限制啦啦隊到中職應援。不過據韓媒「每日體育」報導，韓職球團否認這項消息。
《三立新聞網》報導指出，4支韓職球團去年底開會，禁止旗下女孩兩邊跳，發起球團是韓華鷹，包含三星獅、樂天巨人及KT巫師皆達成共識，尤其樂天巨人和KT巫師態度堅定，阻斷旗下女孩加入中職的可能。受到影響的啦啦隊有金吉娜、鄭熙靜、金海莉、李藝斌，睦那京、朴淡備、崔洪邏。
不過根據「每日體育」報導，韓國球團表示內容與事實不符。一名球團相關人士表示：「啦啦隊的工作行程並不是球團能直接調整的事項。」多數球團並未直接與啦啦隊員簽約，而是採外包方式，由合作經紀公司負責行程安排。
合作經紀公司方面也表示，從未就此事與韓職進行任何討論，還反問球團是否真的有開相關會議。
