棒球／曹錦輝中國CPB賽季結束仍未登板 林益全助隊進冠軍賽

中國城市棒球聯賽（CPB）昨晚展開一戰定生死的冠軍外卡賽，曹錦輝所屬的福州海俠隊以2：4不敵林益全效力的上海正大龍隊，賽季畫下句點，曹錦輝本場仍未登板，加盟至今沒留下任何出賽紀錄。

福州海俠1月10日官宣曹錦輝加盟，原預計1月13日先發登板，但後續因仍在調整狀態為由取消登板，之後就沒有進一步消息，狀態成謎。

昨天傳出曹錦輝有望外卡賽亮相，但最終沒有發生。效力上海正大龍的台灣名將林益全，擔任第4棒指定打擊，3打數敲出1安打，獲得1次保送。

上海正大龍靠先發投手陳泓志6局無失分好投，以4：2擊退福州海俠，挺進3戰2勝制的冠軍賽，對手是深圳藍襪隊。