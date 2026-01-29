日職／味全龍赴日替徐若熙獻上祝福 盼與軟銀隊有更深入交流
徐若熙正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，展開旅日生涯，軟銀球團今天（29日）在福岡舉行加盟記者會，吸引眾多日本媒體到場關注，他原所屬的中職味全龍隊球團也派代表出席，向徐若熙送上最誠摯的祝福。
徐若熙從味全龍隊轉戰軟銀鷹隊，去年底在台灣舉辦的加盟記者會，龍隊包括「三董」魏應充、領隊丁仲緯、副領隊莊璦菁及總教練葉君璋等人都獲邀出席。今天在日本的記者會，龍隊也派員參與，見證他邁向國際舞台的重要時刻。
龍隊球團指出，魏應充致函給軟銀隊社長後藤芳光，表達對軟銀球團的感謝之意，並期盼透過人才交流與體育合作，促進雙方球團更深層的互動，同時也誠摯歡迎日本球迷未來造訪台北，共同感受台灣棒球文化的熱情。
徐若熙在記者會中表示，非常開心能加入軟銀鷹這個大家庭，並感謝球團對他的期待與支持。他強調，自己將持續強化準備，隨時為球隊做出貢獻。談到選擇象徵球隊王牌投手的18號背號，徐若熙表示，這將時刻提醒自己朝向成為球隊王牌的目標努力前進。
軟銀鷹球團首席棒球營運長城島健司，期許徐若熙在未來三年成長為世界級投手。徐若熙則許下目標，希望三年後能進一步挑戰美國職棒大聯盟，持續朝更高舞台邁進。針對未來經典賽及2月底交流賽相關安排，徐若熙表示，將以球團及中華隊的整體規劃為主，若有正式消息將再對外公布。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言