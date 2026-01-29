日職／巨人隊春訓102人分三組 20歲左投黃錦豪連兩年列三軍

日職讀賣巨人隊一軍聯合自主訓練已在宮崎展開，今天（29日）公布所有球員的春訓分組名單，20歲台灣左投黃錦豪被分在三軍及傷兵組，連續兩年從三軍出發，持續朝轉成支配下選手努力。

巨人隊春訓2月1日啟動，主力球員已在昨天於宮崎開始聯合自主訓練，包括投手田中將大、戶鄉翔征、大勢、本季從樂天轉戰巨人的則本昂大、捕手甲斐拓也、岸田行倫、野手丸佳浩、自火腿隊轉戰巨人的松本剛等選手。

春訓完整名單今天公布，一軍共42人，二軍29人，三軍及傷兵組也有31人。黃錦豪被分在三軍及傷兵組，同組的還有去年10月進行股關節手術的內野手吉川尚輝、2024年世界12強賽日本隊24歲左投井上溫大（去年左肘傷勢恢復中）。

黃錦豪在2024年從平鎮高中畢業後獲巨人隊青睞，成為平鎮隊史首位旅日球員，與育成合約加盟。而他在去年第一個完整球季，春訓從三軍出發，在二、三軍紅白戰也有登板紀錄，開季後在4月因動左手肘關節鏡骨刺切除手術，直到8月中才重新回到投手丘，在三軍中繼出賽1場。

去年季後黃錦豪原預計要返台參與冬季聯盟賽事，但開打前退出，巨人球團希望他好好休息、迎接新球季。黃錦豪休賽季也在台維持自主訓練，身體狀況無虞，今年新球季預計將回到先發角色調整，持續強化自己。