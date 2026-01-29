快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／巨人隊春訓102人分三組 20歲左投黃錦豪連兩年列三軍

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
20歲台灣左投黃錦豪。黃錦豪IG
20歲台灣左投黃錦豪。黃錦豪IG

日職讀賣巨人隊一軍聯合自主訓練已在宮崎展開，今天（29日）公布所有球員的春訓分組名單，20歲台灣左投黃錦豪被分在三軍及傷兵組，連續兩年從三軍出發，持續朝轉成支配下選手努力。

巨人隊春訓2月1日啟動，主力球員已在昨天於宮崎開始聯合自主訓練，包括投手田中將大、戶鄉翔征、大勢、本季從樂天轉戰巨人的則本昂大、捕手甲斐拓也、岸田行倫、野手丸佳浩、自火腿隊轉戰巨人的松本剛等選手。

春訓完整名單今天公布，一軍共42人，二軍29人，三軍及傷兵組也有31人。黃錦豪被分在三軍及傷兵組，同組的還有去年10月進行股關節手術的內野手吉川尚輝、2024年世界12強賽日本隊24歲左投井上溫大（去年左肘傷勢恢復中）。

黃錦豪在2024年從平鎮高中畢業後獲巨人隊青睞，成為平鎮隊史首位旅日球員，與育成合約加盟。而他在去年第一個完整球季，春訓從三軍出發，在二、三軍紅白戰也有登板紀錄，開季後在4月因動左手肘關節鏡骨刺切除手術，直到8月中才重新回到投手丘，在三軍中繼出賽1場。

去年季後黃錦豪原預計要返台參與冬季聯盟賽事，但開打前退出，巨人球團希望他好好休息、迎接新球季。黃錦豪休賽季也在台維持自主訓練，身體狀況無虞，今年新球季預計將回到先發角色調整，持續強化自己。

讀賣巨人 平鎮高中 大勢

延伸閱讀

MLB／旅美第二年 20歲左投林維恩獲邀大聯盟春訓

日職／徐若熙春訓A組出發 軟銀隊為經典賽國手開特例

經典賽／巨人軍唯一入選 大勢用WBC球「找不到人傳接球」

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

相關新聞

日職／「台灣至寶」徐若熙盼擦亮名號 拚三年後挑戰大聯盟

25歲的台灣投手徐若熙今年旅日加盟日職軟銀隊，今天（29日）球團在日本福岡為他舉行第二場加盟記者會，日本媒體以「台灣的至...

日職／味全龍赴日替徐若熙獻上祝福 盼與軟銀隊有更深入交流

徐若熙正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，展開旅日生涯，軟銀球團今天（29日）在福岡舉行加盟記者會，吸引眾多日本媒體到場關注，...

日職／巨人隊春訓102人分三組 20歲左投黃錦豪連兩年列三軍

日職讀賣巨人隊一軍聯合自主訓練已在宮崎展開，今天（29日）公布所有球員的春訓分組名單，20歲台灣左投黃錦豪被分在三軍及傷...

日職／夏普手機2026年度代言人 讀賣巨人啦啦隊SAYA甜美應援

台灣夏普（SHARP）今天宣布2026年手機全系列年度代言人，由日本職棒讀賣巨人隊高人氣啦啦隊「VENUS」成員——SA...

棒球／斥資上億元 花蓮縣立棒球場設施再升級

花蓮縣政府斥資上億元整修縣立棒球場，包括防撞牆、夜間照明、電子計分板、看台頂棚等設施全面更新升級。縣府表示，今年預計仍有...

棒球／林益全陷大低潮、曹錦輝未登板 傳有望中國CPB季後賽交手

中國城市棒球聯賽（CPB）例行賽昨天結束，上海正大龍隊林益全2打數0安打，連4場未敲安。不過上海大正龍仍以21：6痛宰深圳藍襪隊，上海正大龍9勝6敗，位居聯盟第2，將與曹錦輝所屬的第3名福州海俠隊進行

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。