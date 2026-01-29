日職／「台灣至寶」徐若熙盼擦亮名號 拚三年後挑戰大聯盟

25歲的台灣投手徐若熙今年旅日加盟日職軟銀隊，今天（29日）球團在日本福岡為他舉行第二場加盟記者會，日本媒體以「台灣的至寶」來形容這名備受期待的投手，徐若熙也很有決心地，「希望三年後能讓大家看到我挑戰大聯盟的樣子。」

徐若熙以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億元）的大約情定軟銀隊，披上象徵王牌的「18號」球衣。球團去年底先在台灣替他辦了一場加盟記者會，今天在日本再辦第二場，也可見球團對於這名台灣好手的重視。

徐若熙生涯在中職共出賽64場，拿下16勝18敗，防禦率2.42，最快球速可達158公里。去年季後宣布行使海外自由球員權利，引發美日職球隊的搶人大戰，最終選擇加盟軟銀隊，根據日本媒體報導，徐若熙今天在記者會上表示，因球團提供很完整的計畫，感覺自己能在這個環境中有大幅成長，也希望未來能持續向上提升。

旅日生涯的第一個球季，徐若熙春訓被分在「A組」，與一軍選手一同訓練，而被問及最想對決的打者，他點名希望能在春訓時對決軟銀隊陣中的指標性強打柳田悠岐，「因為他是最帥的打者。」

從中職轉戰日職，徐若熙有信心也有野心，並希望能持續往更高層級挑戰，他提到，希望在日本職棒能夠和各種選手對戰，並且會「努力讓大家記得我的名字」。他也承諾自己將會努力成長，「希望三年後能讓大家看到我挑戰大聯盟的樣子。」

對此軟銀首席棒球總管（CBO）城島健司表示，「我不認為徐若熙現在就已達巔峰，以球團最先進的技術與指導方法，他有機會成為世界級投手。雖然是三年合約，但我們期待三年後，他能成為世界級的投手。」