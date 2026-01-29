快訊

日職／夏普手機2026年度代言人 讀賣巨人啦啦隊SAYA甜美應援

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日本職棒讀賣巨人隊高人氣啦啦隊「VENUS」成員SAYA（松崎さや）擔任台灣夏普（SHARP）2026年手機全系列年度代言人。圖／台灣夏普提供
台灣夏普（SHARP）今天宣布2026年手機全系列年度代言人，由日本職棒讀賣巨人隊高人氣啦啦隊「VENUS」成員——SAYA（松崎さや） 擔任，希望透過SAYA的甜美氣質和親和力，將夏普手機的日系質感與貼心科技，帶給台灣的用戶，未來一年，SAYA將現身於夏普全系列機種的宣傳活動中，用她的招牌笑容為台灣用戶的生活應援打氣。

2026年夏普手機將注入滿滿的活力與元氣。全新年度代言人SAYA為讀賣巨人軍啦啦隊成員，以其清新脫俗的氣質與治癒系的甜美笑容，在日本擁有極高人氣。台灣夏普表示：「SAYA在球場上全力應援的身影，與夏普手機致力於成為用戶生活中『最強後盾』的品牌精神不謀而合。」

日本職棒讀賣巨人隊高人氣啦啦隊「VENUS」成員SAYA（松崎さや）擔任台灣夏普（SHARP）2026年手機全系列年度代言人。圖／台灣夏普提供
夏普於今年初重磅推出全面升級版AQUOS wish5s。新機延續wish系列「最強四防」的安心守護，包括獨家「搖搖防護」警報、頂級防水防塵（IP69）、軍規防摔認證及生活防護（防詐／防騷擾），機身選用優雅的高級金屬色澤，圓潤造型設計，帶來舒適握感。機殼使用約 60% 的再生塑膠材質，實踐環保理念。

AQUOS wish5s軟體體驗也有「越級」提升，導入多項源自高階機種的AI與影音技術，打破入門機的界線，帶來旗艦級的享受。透過AI智慧影像優化，包括自動去除陰影、減少玻璃反光、PHOTO STYLE濾鏡等，隨手一拍即是美照，免去後製修圖的煩惱，讓社群分享更即時、更亮眼，另配置8Way Audio 沈浸式環繞音場。

AQUOS wish5s 將於2026年2月2日（一）正式在台獨家上市，凡購買AQUOS wish5s手機並登錄即贈日本知名音響品牌「final」真無線藍牙耳機。新的一年，台灣夏普將在SAYA清新甜美的應援下，為台灣消費者帶來安心、耐用的日系智慧生活體驗。

讀賣巨人 啦啦隊 日本職棒

