斥資上億元 花蓮縣立棒球場設施再升級

花蓮縣政府斥資上億元整修縣立棒球場，包括防撞牆、夜間照明、電子計分板、看台頂棚等設施全面更新升級。縣府表示，今年預計仍有中職賽事進行，也將迎來全國少年運動會，藉由優化場館，提供選手與觀眾更安全舒適的比賽、觀賽環境。

花蓮縣立棒球場最多一年曾有10場中職賽事，是東部重要的棒球場地。縣府持續投入資源升級軟硬體，配合運動部「優化全民運動與賽會環境計畫」，再斥資1億1000萬元整建。

縣府教育處長翁書敏表示，這次整建工程由中央補助9900萬元，縣府配合款1100萬元，工程包括更新內野看台頂棚薄膜、電子計分板，夜間照明系統升級為高效能LED燈具，整修防撞牆與排水設施，球員休息與動線空間也都改善。縣府還額外投入經費，增設第二面電子計分板、更新冷卻水塔及拓寬1樓球員廊道，去年7月開工，近日已經完成。

翁書敏說，10多年來中職賽事年年移師花蓮，讓在地民眾欣賞高水準的競技，今年正待各球團安排賽程。此外，縣府結合運動與觀光，積極爭取各項國際賽事主辦權，國際少年運動會8月將在花蓮舉行，將有世界各國約2000名選手共襄盛舉，參加田徑、游泳、足球、網球、桌球、跆拳道、射箭以及3對3籃球等項目競賽，射箭項目的場地也設在縣立棒球場。