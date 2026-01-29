棒球／林益全陷大低潮、曹錦輝未登板 傳有望中國CPB季後賽交手
中國城市棒球聯賽（CPB）例行賽昨天結束，上海正大龍隊林益全2打數0安打，連4場未敲安。不過上海大正龍仍以21：6痛宰深圳藍襪隊，上海正大龍9勝6敗，位居聯盟第2，將與曹錦輝所屬的第3名福州海俠隊進行冠軍外卡賽。
林益全開季連6場敲安，打擊率0.611，但最近陷入低潮，近4場10打數0安打。總計林益全例行賽出賽14場，42打數14安打，沒有全壘打，打擊率0.333，OPS值0.882。
CPB例行賽第1名是10勝5敗的深圳藍襪，接下來是9勝6敗上海正大龍、6勝9敗的福州海俠。今天上海正大龍將與福州海俠展開冠軍外卡賽，贏家可和深圳藍襪打冠軍賽。
曹錦輝今年1月10日加盟福州海俠，原預計1月13日先發登板，但以調整狀態為由沒出賽，例行賽結束還是沒見到他的身影。不過傳出他季後賽有望登板，是否能與林益全對決備受關注。
另外，效力福州海俠的前統一獅隊大物黃勇傳15場全勤，49打數15安打、0轟、打擊率0.306、OPS值0.764。
