日職／徐若熙春訓A組出發 軟銀隊為經典賽國手開特例

日本職棒春訓將在2月1日展開，去年奪下「日本一」軟銀鷹隊今天（28日）公布春訓分組名單，本季重磅加盟的台灣投手徐若熙被分在A組，將隨一軍在宮崎展開春訓；另一名20歲右投張峻瑋則列B組、二軍出發。

徐若熙去年季後行使旅外自由球員權利，最終與日職豪門軟銀隊簽下3年總值最高可達1500萬美元的大約，受到台、日的高度關注。在今天軟銀隊公布的春訓分組名單中，徐若熙確定從A組出發，準備展開生涯第一個旅日球季。

徐若熙披上象徵王牌的18號球衣加盟軟銀，球團展現對他的重視，去年12月底在台灣舉辦加盟記者會，29日將在日本福岡再辦一場，之後徐若熙就將前往宮崎參與2月1日開始的春訓，而他同時也入選經典賽中華隊的集訓名單，預計2月底隨軟銀隊返台參與交流賽。

軟銀隊春訓A組共有33名選手，包括上澤直之、周東佑京、栗原陵矢等主力球員都在列。另外也延續去年的作法，規劃春訓「S組」，名單有柳田悠岐、近藤健介、山川穗高、今宮健太等13名資深球員，可在春訓前期自主調整，2月14日全員集合。

軟銀總教練小久保裕紀表示，如果這些實力已獲肯定的選手從2月1日春訓一開始就在陣中，那教練團能觀察的球員就會相對減少，去年開始建立「S組」這樣的制度，今年也會沿用。

至於軟銀隊陣中也有松本裕樹、牧原大成、近藤健介及周東佑京入選經典賽日本隊，小久保裕紀表示，球隊將會開「特例」，「為了讓他們能為日本隊打出好成績，他們需要什麼訓練，我們都會配合，雖然這和球隊的方針不同，屬於特例，但會讓他們能夠做所有自己想要的練習。」