「壘上有人」特展開幕 運動部攜手文化部推「雙百萬運動漫畫徵選」

運動與文化跨域激盪，再度擦出亮眼火花，運動部黃啟煌政務次長今天出席國家漫畫博物館舉辦的「壘上有人」運動漫畫特展開幕式，與文化部共同宣布「雙百萬運動漫畫徵選」活動正式起跑。

黃啟煌指出，運動部長期重視運動歷史與記憶的保存，但並非僅止於文物蒐整與典藏，更重要的是如何透過創新形式進行「轉譯」。他認為，漫畫是一種極具生命力與感染力的媒介，能將運動員在場上流汗、流淚，甚至在挫折後重新站起來的瞬間，轉化為跨越時間的永恆畫面，讓更多世代理解並感受運動的精神。

運動部與文化部今天宣布啟動「雙百萬運動漫畫徵選活動」，徵選將選出5組創作團隊，每組提供200萬元獎補助金，由運動部與文化部各負擔一半，透過實質資源支持創作者深耕運動題材，徵選的作品不侷限於競技項目，而是期待創作者能描繪「參與運動」的意志與精神，無論是追求奧運殿堂的卓越表現，或是全民運動中自我超越的歷程，皆是重要的創作切入點，期盼藉此培育具備國際競爭力的運動文化 IP，為台灣內容產業注入新動能。

本次「壘上有人」特展正是以棒球為主題，呈現台灣社會對棒球深厚而獨特的情感。展覽作品不僅描繪球場上的技術與戰術，更細膩刻畫球員、球迷與時代背景交織而成的共同記憶。黃啟煌表示，「壘上有人」象徵著串聯攻勢、創造得分的最佳時機，正如台灣體育運動文化與創作內容產業正迎向成長與拓展的新契機。他也提到，棒球早已不只是運動項目，而是深植於台灣文化的集體情感，相信透過漫畫的視角，能再次喚醒國人心中的「棒球魂」。

近年運動部與文化部持續推動跨域合作，包括去年的「青春動滋券與文化幣」加碼方案，鼓勵年輕世代同時接觸運動與文化；今年 4 月 21 日，運動部將與國立台灣歷史博物館合作推出「亞洲在場」特展，持續拓展運動文化與社會溝通的可能性。這些合作顯示，當運動遇上文化，其影響力將更加溫柔而深遠，運動不應只存在於競技場上，而應成為全民生活的一部分。

運動部誠摯邀請更多漫畫創作者與運動愛好者踴躍參與「雙百萬」徵選計畫，共同打造從創作、產業到全民參與的良性循環，期盼大家一起揮棒，為台灣的運動漫畫擊出一支漂亮的全壘打。