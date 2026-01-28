中職／李雅英第2首單曲「狐狸呀」預告片公開！檸檬：你還有歌？

富邦悍將韓籍啦啦隊李雅英去年12月推出單曲《哇塞》，如今又釋出新歌《狐狸呀》預告片，隊友「檸魂歌姬」檸檬驚訝表示：「你還有歌啊！？」

李雅英上個月推出個人首個單曲《哇塞》MV，全台語歌詞引發網友們關注，不過因為第一時間沒有中文字幕，部分網友直呼聽不懂，目前MV已有中文及韓文字幕。

如今李雅英將強勢推出第2首單曲《狐狸呀》，預告片中可見她先是玩仙女棒，後來場景變換到辦公室打扮成OL，又突然出現戴上面具的畫面，神秘感十足。

影片曝光後，網友們紛紛表示，「這發歌速度，拼2026年底開大巨蛋演唱會」、「魅惑人心的雅英小狐狸」、「雅英會不會變偶像紅回韓國」。檸檬則在IG留言寫道，「你還有歌！！？哇塞！」