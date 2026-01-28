聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李雅英第2首單曲「狐狸呀」預告片公開！檸檬：你還有歌？
富邦悍將韓籍啦啦隊李雅英去年12月推出單曲《哇塞》，如今又釋出新歌《狐狸呀》預告片，隊友「檸魂歌姬」檸檬驚訝表示：「你還有歌啊！？」
李雅英上個月推出個人首個單曲《哇塞》MV，全台語歌詞引發網友們關注，不過因為第一時間沒有中文字幕，部分網友直呼聽不懂，目前MV已有中文及韓文字幕。
如今李雅英將強勢推出第2首單曲《狐狸呀》，預告片中可見她先是玩仙女棒，後來場景變換到辦公室打扮成OL，又突然出現戴上面具的畫面，神秘感十足。
影片曝光後，網友們紛紛表示，「這發歌速度，拼2026年底開大巨蛋演唱會」、「魅惑人心的雅英小狐狸」、「雅英會不會變偶像紅回韓國」。檸檬則在IG留言寫道，「你還有歌！！？哇塞！」
⚾ 經典賽倒數計時
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言