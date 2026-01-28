中職／台鋼雄鷹交手日韓好手 陽岱鋼再次返台獻技

中華職棒台鋼雄鷹隊今年擴大舉辦「2026港都國際交流戰」，除了連2年與日本職棒二軍OISIX新潟隊交手，今年新增對戰韓國職棒培證英雄隊，在228連假於高雄市澄清湖球場進行3連戰。

台鋼雄鷹隊繼續邀請OISIX新潟隊來台，由總教練武田勝領軍，台灣旅日好手陽岱鋼、雄鷹初代洋投笠原祥太郎、曾奪央聯新人王的前阪神虎高山俊等好手，都將連續2年來台獻技。

培證英雄隊今年共48名好手來台春訓，去年雄鷹在自辦熱身賽交手過的熟面孔可望再次對戰，包含2025年選秀狀元投手丁炫瑀、主力先發投手河映敃；而王牌投手安佑鎮雖然還在復健階段，仍隨隊來到高雄春訓。野手部分，崔周煥、李主形、林祉閱都是2025年單季10轟以上打者，今年再次隨隊來台春訓。

3場賽事首戰在2月27日由培證英雄隊對上台鋼雄鷹隊，接著2月28日、3月1日都上演OISIX新潟隊與台鋼雄鷹隊之戰，下午5點在澄清湖棒球場開打。