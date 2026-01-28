快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

中職／台鋼雄鷹交手日韓好手 陽岱鋼再次返台獻技

中央社／ 台北28日電
陽岱鋼效力於Oisix新潟天鵝之皇隊。 台鋼雄鷹提供(資料照)
陽岱鋼效力於Oisix新潟天鵝之皇隊。 台鋼雄鷹提供(資料照)

中華職棒台鋼雄鷹隊今年擴大舉辦「2026港都國際交流戰」，除了連2年與日本職棒二軍OISIX新潟隊交手，今年新增對戰韓國職棒培證英雄隊，在228連假於高雄市澄清湖球場進行3連戰。

台鋼雄鷹隊繼續邀請OISIX新潟隊來台，由總教練武田勝領軍，台灣旅日好手陽岱鋼、雄鷹初代洋投笠原祥太郎、曾奪央聯新人王的前阪神虎高山俊等好手，都將連續2年來台獻技。

培證英雄隊今年共48名好手來台春訓，去年雄鷹在自辦熱身賽交手過的熟面孔可望再次對戰，包含2025年選秀狀元投手丁炫瑀、主力先發投手河映敃；而王牌投手安佑鎮雖然還在復健階段，仍隨隊來到高雄春訓。野手部分，崔周煥、李主形、林祉閱都是2025年單季10轟以上打者，今年再次隨隊來台春訓。

3場賽事首戰在2月27日由培證英雄隊對上台鋼雄鷹隊，接著2月28日、3月1日都上演OISIX新潟隊與台鋼雄鷹隊之戰，下午5點在澄清湖棒球場開打。

台鋼雄鷹 阪神虎 中華職棒

延伸閱讀

中職／「2026港都國際交流戰」 台鋼與OISIX新潟、培證英雄3連戰

中職／昔日牛將無緣掌聲謝幕 多名Lamigo王朝功臣也步後塵

中職／台鋼雄鷹與櫻井周斗完成續約 25日投入春訓

中職／自稱和洪總一樣溫柔 平石洋介投入雄鷹春訓先中文說「你好」

相關新聞

中職／李雅英第2首單曲「狐狸呀」預告片公開！檸檬：你還有歌？

富邦悍將韓籍啦啦隊李雅英去年12月推出單曲《哇塞》，如今又釋出新歌《狐狸呀》預告片，隊友「檸魂歌姬」檸檬驚訝表示：「你還有歌啊！？」 李雅英上個月推出個人首個單曲《哇塞》MV，全台語歌詞引發網友

日職／羽月隆太郎涉嫌使用「喪屍煙彈」遭逮 廣島球團致歉

日職廣島鯉魚隊內野手羽月隆太郎，昨天驚傳因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）藥物遭警方逮捕，震撼日...

中職／台鋼雄鷹交手日韓好手 陽岱鋼再次返台獻技

中華職棒台鋼雄鷹隊今年擴大舉辦「2026港都國際交流戰」，除了連2年與日本職棒二軍OISIX新潟隊交手，今年新增對戰韓國...

木棒聯賽／何樺先發3.2局飆6K 平鎮全勝晉級

高中木棒聯賽上屆冠軍平鎮高中今天與白河商工交手，平鎮U18國手何樺先發3.2局6K無失分，助隊以14比0、4局拿勝，平鎮...

中職／「2026港都國際交流戰」 台鋼與OISIX新潟、培證英雄3連戰

由台鋼雄鷹舉辦的「2026港都國際交流戰」，今年規模擴大，除了連續兩年邀請日本職棒二軍球隊OISIX新潟（オイシックス新...

棒球／中信兄弟參戰美洲棒球冠軍聯賽 球團：派二軍參賽

第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）將開打，本屆參戰名單中包含來自台灣的中信兄弟隊，兄弟球團透過聲明表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。