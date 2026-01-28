木棒聯賽／何樺先發3.2局飆6K 平鎮全勝晉級

高中木棒聯賽上屆冠軍平鎮高中今天與白河商工交手，平鎮U18國手何樺先發3.2局6K無失分，助隊以14比0、4局拿勝，平鎮第一階段4戰全勝、以分組第1名晉級。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段最後1天賽事，平鎮高中與白河商工交手，平鎮派出去年U18世界盃國手何樺先發，何樺開賽連抓4個出局數，直到2局1人出局後被敲出安打，隊友守備出現失誤讓對手攻占得點圈，關鍵時刻連飆2次三振、力守不失分。

何樺3局讓對手3上3下，4局1人出局後被敲出安打，三振抓下第2個出局數後退場，陳炫辰登板投1人次，讓打者敲出左外野方向飛球出局。

何樺今天總計46球投3.2局，被敲出2支安打，投出6次三振、沒有四壞保送，無失分，拿下勝投。

平鎮高中團隊敲出8支安打，加上對手送上8次四死球保送攻勢串聯，隊長邱文佑1局下、3局下都敲出安打，單場2安2打點，打擊表現最亮眼；平鎮第一階段4戰全勝、以分組第一晉級第二階段。