中職／「2026港都國際交流戰」 台鋼與OISIX新潟、培證英雄3連戰

由台鋼雄鷹舉辦的「2026港都國際交流戰」，今年規模擴大，除了連續兩年邀請日本職棒二軍球隊OISIX新潟（オイシックス新潟アルビレックスBC）來台，還會再跟韓國職棒培證英雄進行1場賽事，於228連假在高雄市澄清湖球場進行3連戰。

OISIX新潟連續兩年來台和台鋼雄鷹隊進行交手，旅日好手陽岱鋼、台鋼初代洋投笠原祥太郎及曾奪央聯新人王的前阪神虎高山俊等好手，都將連續兩年來台獻技。今年OISIX新潟陣容也補強多名有NPB一軍經驗的選手，包含松山竜平、渡邉諒、石川直也、井口和朋、宮森智志等。

松山竜平在廣島東洋鯉魚隊效力18年，今年轉戰OISIX新潟隊，選手兼任打擊教練，日職生涯累計1304場出賽，敲出940支安打、83發全壘打；前東北樂天金鷲投手宮森智志僅27歲，球速可達150公里；洋砲沃克（Adam Walker）曾效力讀賣巨人與福岡軟銀鷹，2022年在巨人軍單季124場出賽，擊出110支安打、23發全壘打。

幾位前日本火腿好手過去曾在日本與王柏融並肩作戰，今年將在澄清湖球場再次相聚。渡邉諒是2013年選秀日本火腿第一指名，2023年轉戰阪神虎；石川直也曾是日本火腿牛棚主力，2018年52場登板，拿下18次中繼成功、19次救援成功，隔年出賽數更來到60場；井口和朋同樣後援為主，日職生涯10年，總計254場出賽，拿下40次中繼成功。

韓職培證英雄今年共48名好手來台春訓，其中2025年選秀狀元投手丁炫瑀，去年就曾在與台鋼雄鷹春訓自辦賽中登板先發，主力先發投手河映敃再2025球季28場登板，共投153.1局陣中之最；而王牌投手安佑鎮雖然還在復健階段，仍隨隊來到高雄春訓。野手部分，崔周煥、李主形、林祉閱都是2025年單季10轟以上打者，也都曾在去年與台鋼雄鷹自辦賽登場，今年再次隨隊來台春訓。