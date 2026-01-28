日職／羽月隆太郎涉嫌使用「喪屍煙彈」遭逮 廣島球團致歉

日職廣島鯉魚隊內野手羽月隆太郎，昨天驚傳因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）藥物遭警方逮捕，震撼日職球界。廣島球團今天發布聲明向外界道歉，球團本部長鈴木清明表示，將會暫停羽月隆太郎的棒球活動。

羽月隆太郎昨天涉嫌違反《醫藥品醫療器械法》遭逮捕，根據日本媒體報導指出，他本人否認使用有「喪屍煙彈」，但尿液檢測呈陽性反應，目前案件正在進行調查中。

廣島球團發表聲明指出，「本球團所屬球員發生這樣的事件，給球迷朋友們帶來極大擔憂與困擾，我們深表歉意。」內容也提及，目前正在進一步確認中，並且將全力配合調查，待事實確認後會再進行適當的處理，也會對其他球員進行防範措施。

鈴木清明今天受訪時表示，「目前還不知道本人是不是否認指控，但既然有遭逮捕的事實，會先暫停他的棒球活動，至於是不是會和他解約，還要觀察後續的發展。」因涉及球員工會的問題，會在討論後再作出應對。

鈴木清明也提到，昨天接獲羽月隆太郎遭逮捕的消息，當天即向一、二軍的所有選手進行說明和提醒，有告訴球員，如果心裡有擔憂或不安的球員，可以來找球團諮詢，但目前沒有打算要針對每一位選手進行個別詢問。

廣島總教練新井貴浩表示：「球團的球員遭逮捕，自己作為監督，非常沈重地看待這次事件。」他提到，因目前案件還在調查中，暫時不多做詳細評論，但對羽月隆太郎的行為直言：「作為球隊一員，行為缺乏自覺，非常令人遺憾。」