快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

日職／羽月隆太郎涉嫌使用「喪屍煙彈」遭逮 廣島球團致歉

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日職廣島鯉魚隊內野手羽月隆太郎驚傳涉嫌使用「喪屍煙彈」遭警方逮捕。 維基CC2.0授權
日職廣島鯉魚隊內野手羽月隆太郎驚傳涉嫌使用「喪屍煙彈」遭警方逮捕。 維基CC2.0授權

日職廣島鯉魚隊內野手羽月隆太郎，昨天驚傳因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）藥物遭警方逮捕，震撼日職球界。廣島球團今天發布聲明向外界道歉，球團本部長鈴木清明表示，將會暫停羽月隆太郎的棒球活動。

羽月隆太郎昨天涉嫌違反《醫藥品醫療器械法》遭逮捕，根據日本媒體報導指出，他本人否認使用有「喪屍煙彈」，但尿液檢測呈陽性反應，目前案件正在進行調查中。

廣島球團發表聲明指出，「本球團所屬球員發生這樣的事件，給球迷朋友們帶來極大擔憂與困擾，我們深表歉意。」內容也提及，目前正在進一步確認中，並且將全力配合調查，待事實確認後會再進行適當的處理，也會對其他球員進行防範措施。

鈴木清明今天受訪時表示，「目前還不知道本人是不是否認指控，但既然有遭逮捕的事實，會先暫停他的棒球活動，至於是不是會和他解約，還要觀察後續的發展。」因涉及球員工會的問題，會在討論後再作出應對。

鈴木清明也提到，昨天接獲羽月隆太郎遭逮捕的消息，當天即向一、二軍的所有選手進行說明和提醒，有告訴球員，如果心裡有擔憂或不安的球員，可以來找球團諮詢，但目前沒有打算要針對每一位選手進行個別詢問。

廣島總教練新井貴浩表示：「球團的球員遭逮捕，自己作為監督，非常沈重地看待這次事件。」他提到，因目前案件還在調查中，暫時不多做詳細評論，但對羽月隆太郎的行為直言：「作為球隊一員，行為缺乏自覺，非常令人遺憾。」

棒球 日職 廣島鯉魚

延伸閱讀

中職／悍將狀元籤喬旅外尚未討論 委籍洋投簽證影響不大

麻生慘遭打臉、鈴木幹事長埋怨狀況外！高市「獨斷解散」恐成短命政權

日本導演鈴木龍也再來台！穿「台北」字樣衣現身　期待來台購物

SKE48中坂美祐爆「與經紀人不當交流」無限期暫停活動！《神推偶像》遭換角

相關新聞

中職／中信兄弟參加美洲棒球冠軍聯賽 比賽3月底開打

世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）將於當地時間3月24日至29日在墨西哥城開打，將有6支球隊參賽，包含中華職棒中信兄弟隊。 本屆參賽隊伍分成A

日職／羽月隆太郎涉嫌使用「喪屍煙彈」遭逮 廣島球團致歉

日職廣島鯉魚隊內野手羽月隆太郎，昨天驚傳因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）藥物遭警方逮捕，震撼日...

棒球／中信兄弟參戰美洲棒球冠軍聯賽 球團：派二軍參賽

第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）將開打，本屆參戰名單中包含來自台灣的中信兄弟隊，兄弟球團透過聲明表示，...

韓職／王彥程牛棚練投80球測穩定性 分享與柳賢振互動

24歲左投王彥程隨韓職韓華鷹隊赴澳洲展開春訓，首度進牛棚練投約80顆，測試用球數到一定數量的動作穩定性，也分享與前輩柳賢...

棒球／林鵬偉開轟又敲致勝安 南英木棒聯賽首勝終入袋

已經吞下2敗的南英商工，今天與成德高中激戰到延長賽8局，才靠著同場曾開轟的林鵬偉敲出致勝一擊，以9比8贏球，拿下高中木棒...

棒球／羅工郭靖源7局完投奪勝 追隨哥哥想拚職棒

羅東高工今天以4：1擊敗莊敬高職，在高中木棒聯賽第一階段拿下第3勝，確定晉級第二階段；先發投手郭靖源完投7局，有意追隨哥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。