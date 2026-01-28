棒球／中信兄弟參戰美洲棒球冠軍聯賽 球團：派二軍參賽

第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）將開打，本屆參戰名單中包含來自台灣的中信兄弟隊，兄弟球團透過聲明表示，將以二軍參賽，希望藉由此次機會與國際好手交流。

世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）今日宣布，美洲棒球冠軍聯賽將於當地時間3月24日至29日在墨西哥城開打，共6支參賽隊伍分為兩組，分組第1晉級準決賽，第2、第3名進行淘汰賽爭取剩下2個席位。

參賽的6支隊伍分別來自LMB、美國職業棒球協會（American Association）、尼加拉瓜傑曼．波馬雷斯聯盟（German Pomares League）、委內瑞拉職棒夏季聯盟（Liga Mayor de Béisbol Profesional）、古巴國家系列賽與中華職棒的中信兄弟，其中委內瑞拉與古巴兩支代表隊還未出爐。

依照大會公布的分組，中信兄弟與古巴、尼加拉瓜代表隊分在第2組。兄弟球團表示：「在接獲主辦單位邀請，考量須兼顧中華職棒賽程，預計將派出二軍球員前往參賽，並向聯盟提報。希望藉由此次跨國聯賽與國際選手交流切磋，累積實戰經驗，並為新球季做好準備。」

中信兄弟隊是首次參賽，BCL執行長拉米雷斯（Guillermo Ramírez）表示，今年更進一步邀請中華職棒的代表，「我要感謝兄弟隊成為BCL的一分子。從台灣遠赴墨西哥參加這項賽事並非易事。我有信心我們將呈現世界上最好的國際球會棒球錦標賽。」