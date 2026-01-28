韓職／王彥程牛棚練投80球測穩定性 分享與柳賢振互動

24歲左投王彥程隨韓職韓華鷹隊赴澳洲展開春訓，首度進牛棚練投約80顆，測試用球數到一定數量的動作穩定性，也分享與前輩柳賢振的互動，從緊張到越來越好。

王彥程今年球季從日職轉戰韓職，23日從球隊啟程赴澳洲墨爾本展開首階段春訓，26日首度牛棚練投，投約80顆。他在接受韓華鷹隊官方頻道Eagles TV訪問時提到，一直以來就習慣春訓練投顆數多，沒有特別做太大的改變，現階段讓身體狀況慢慢調整。

王彥程先是練投50顆後，模擬面對左、右打者的投球狀態，針對內外角、好球帶邊緣的位置攻擊，首次牛棚狀態就不錯，展現球威和控球，讓接球捕手崔在勳發出讚歎聲。

王彥程表示，主要在意的是肩膀的狀態，觀察投到70、80球時，是否還能專注在打者身上，並且維持動作的穩定性，自評身體狀況不錯，但整體而言還可以更好。

王彥程在加盟韓華鷹隊時就曾表示，想跟前輩柳賢振請教控球訓練等問題，他也透露這幾天都有跟柳賢振傳接球，一開始很緊張，後來有比較好，希望可以越來越好。

王彥程努力想融入團隊，把「辛苦了」的韓文掛在嘴邊，他表示，大家有時會突然一起喊，自己就會跟著喊，希望在春訓階段就能跟隊友變熟，會繼續努力加油。

王彥程有被放入世界棒球經典賽（WBC）台灣隊名單中，他表示，現階段好好適應WBC的比賽用球，至於韓職的比賽用球從去年12月就開始陸續適應、不至於有太大問題。