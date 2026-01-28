聽新聞
中職／中信兄弟參加美洲棒球冠軍聯賽 比賽3月底開打
世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）將於當地時間3月24日至29日在墨西哥城開打，將有6支球隊參賽，包含中華職棒中信兄弟隊。
本屆參賽隊伍分成AB組，A組有墨西哥聯盟紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México）、美國獨立聯盟美國協會凱恩郡美洲獅隊（Kane County Cougars）、委內瑞拉聯盟代表。B組有中信兄弟、古巴國家系列賽冠軍、尼加拉瓜聯賽達諾斯隊（Los Dantos）。
賽制方面，6隊分2組打分組賽，各組第1直接晉級4強，各組第2、3名再打淘汰賽爭奪另兩席準決賽門票。冠軍戰預計在當地時間3月29日下午2點進行。
本屆賽事預計2026年3月24至29日舉行，正逢中職例行賽開季，兄弟可能派出二軍及業餘球員出戰。
