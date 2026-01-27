棒球／林鵬偉開轟又敲致勝安 南英木棒聯賽首勝終入袋

已經吞下2敗的南英商工，今天與成德高中激戰到延長賽8局，才靠著同場曾開轟的林鵬偉敲出致勝一擊，以9比8贏球，拿下高中木棒聯賽第一階段首勝。

南英商工今天首局就靠失誤先馳得點，2局下林鵬偉轟出陽春全壘打，取得2比0領先；3局上成德高中利用2支高飛犧牲打追平比數，雙方進入拉鋸戰，打完正規7局以4比4平手進入延長賽。

在突破僵局制下從無人出局、一二壘有人開始，8局上成德靠著豐恩騏場內三分砲在內，單局攻下4分；8局下南英先靠3次保送擠回2分，成德雖換上王翾祈投球，但林鵬偉仍成功敲出安打，加上成德中外野手發生失誤，南英一口氣跑回3分結束比賽。

南英商工總教練汪倉宏表示，今年陣容以1、2年級生為主，大家壓力大，前幾場打得掙扎，今天也發生一些守備瑕疵；8局下延長賽，對方換上有速度的側投王翾祈，提醒林鵬偉把球抓前面一點攻擊，選手有做好選球。

高三的林鵬偉單場4次打擊都有貢獻，2局下開轟後，5局下選到保送，6局下擊出高飛犧牲打，8局下再敲出關鍵安打，包辦4分打點；汪倉宏表示，林鵬偉前2年常受傷、影響出賽，今年第一次打木棒聯賽，要他大膽攻擊。