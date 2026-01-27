棒球／羅工郭靖源7局完投奪勝 追隨哥哥想拚職棒

快訊

中央社／ 台北27日電
114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段，羅東高工先發投手郭靖源（前）27日面對莊敬高職完投7局，僅失1分，助隊晉級第二階段。圖／學生棒球運動聯盟提供（中央社）
羅東高工今天以4：1擊敗莊敬高職，在高中木棒聯賽第一階段拿下第3勝，確定晉級第二階段；先發投手郭靖源完投7局，有意追隨哥哥腳步投身職棒。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，羅東高工今日對上莊敬高職，首局兩隊各得1分，4局下莊敬投手群出現亂流，單局出現4次保送奉送1分，羅工古家偉把握機會敲出安打，單局攻下3分。

羅工先發投手郭靖源也以90球完投7局，被敲4支安打只失1分，拿下勝投；總教練何昱德表示，今天設定郭靖源投60球左右，到第5局詢問狀況，他也想繼續投下去，莊敬打擊進步多，分數也沒有拉很開，才讓郭靖源投完比賽。

郭靖源目前高三，最快球速142公里，他的哥哥是去年剛加入職棒的味全龍投手林軒宇，兩人各從父、母姓，何昱德透露，郭靖源有意畢業後投入中華職棒選秀，不過站在教練的立場，建議他再多磨練，先加強身體素質，至少增重5公斤，球速可以再提升。

羅工在黑豹旗全國高中棒球賽拿下亞軍，刷新隊史紀錄，木棒聯賽第一階段的G組5隊中，取得3勝1敗，僅輸給普門中學，接下來希望拚隊史首次的木棒聯賽8強。

