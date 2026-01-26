木棒聯賽／蔡銘祐15K完封好投 嘉中勝場開張

快訊

中央社／ 台北26日電
114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，嘉義高中26日靠著先發投手蔡銘祐（圖）7局15K完封好表現，成功搶下首勝。學生棒球運動聯盟提供

高中木棒聯賽第一階段預賽，嘉義高中今天靠著先發投手蔡銘祐7局15K完封好表現，率隊以6比0擊敗中興商工、勝場開張。

嘉義高中與中興商工今天賽前在114學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事尚未開胡，兩隊交手都要搶賽會首勝，嘉義高中2局下有攻勢，朱偉豪、鄭博謙都敲出安打，加上中興單局發生2次守備失誤，嘉中先攻下2分。

嘉義高中3、4兩局再各拿1分，5局下中興內野守備再有狀況，2度出現失誤，讓嘉中再添2分保險分。

嘉中今天派出高三投手蔡銘祐先發，以101球完投7局，只被敲出2安打，飆出15次三振，另有2次四壞保送，表現精彩，拿下勝投。

嘉義高中教練林威良表示，抽完籤知道賽程後，就設定讓蔡銘祐投這一場，畢竟攸關晉級，蔡銘祐賽前調整狀況不是很好，有提醒投給對方打就好、讓守備幫忙，球數可以再精簡一點。

林威良提到，蔡銘祐最快球速可到145公里，前2局配球以直球為主，之後再加入滑球、曲球等球路，今天直球比例高達8成，也希望蔡銘祐可以投出球速，讓球探觀察。蔡銘祐沒有超齡，今年可以拚青棒選拔賽，目前還在考慮是否投入中職選秀

嘉義高中本屆陣容涵蓋高一至高三球員，先發陣容中高一球員有3、4人，林威良評估，本屆投手戰力優於打擊，以團隊戰術為主，希望讓學長帶領學弟，目標打到第三階段。

